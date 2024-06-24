印尼Z世代近千萬人失業 學者：學用落差等所致

印尼政府統計，有近1000萬名年紀介於15至24歲的Z世代失業或未就學，這已造成許多大學生對未來就業感到憂慮。學者表示，Z世代失業潮主因是技能不符雇主期待和學用落差，而這也代表更多人正在打臨時工或做自由工作。

印尼統計局（BPS）的數據顯示，近1000萬名15至24歲的Z世代，正處於失業或未接受教育和培訓的狀態，這已造成許多還在就學的大學生對畢業後能否順利就業感到憂慮。

大學生就業憂慮

像是主修傳播學系、今年大四的學生菲奧倫薩（Maria Fiorenza）就是其中之一，她現正在一間新媒體公司打工，希望藉此為未來就業累積經驗，她擔憂數位科技日新月異，人工智慧（AI）取得進展，工作機會可能愈來愈少。

她說：「隨著科技不斷發展，我真的很擔心畢業後找不到工作，因此除了在學校上課，我們也盡可能地在外找實習或兼職機會，為職場和真實社會做準備。」

菲奧倫薩向中央社表示，明年即將畢業，看到現在青年失業率高，同學間都會彼此討論之後的就業問題。

她的同學娜塔麗（Nattalie Kayla）則因課業繁重，還沒開始實習或打工，但同樣對就業感到焦慮。她表示，就讀行銷傳播的人很多，因此擔心會無法與他人競爭，因此接下來要趕緊找尋實習機會以累積職場經驗。

學者和雇主指出，經濟結構轉型、學用落差，以及Z世代對工作的看法及要求改變，可能是導致Z世代失業的主因。

經濟結構和學用落差導致青年失業

印尼大學的人口統計專家德瓦（Dewa Wisana）說，印尼從製造業經濟轉型成以服務業主導的經濟結構，導致許多年輕人無法進入就業市場。

他舉例，「許多服務型的部門非常仰賴專業技術和知識，但很多人無法掌握企業所需特定技能或技術」。

德瓦說：「像是在職場上，企業開始要求人們要有電腦技能，包括寫程式、數據分析等等，因為企業已走向自動化，但並非所有Z世代青年都能掌握這些技能。」

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）告訴中央社，從2001年至今的去工業化趨勢就能看出，製造業對創造就業的貢獻，比其他產業更大，因此因產業結構的改變，導致工作機會減少，是造成Z世代失業的原因。

他補充，雖然1981至1996年出生千禧世代也遭遇失業問題，但與Z世代相比，失業人數仍比較少。

費拉斯認為，失業問題造成更多人從事非正規工作，像是打零工或成為自由工作者，這可會導致政府稅收減少。他建議，政府應擬定相關政策，透過「新型工業化」創造就業機會，而不僅限政府現在注重的與天然資源相關的產業。

重視生活平衡、傾向遠距工作

然而，當Z世代面臨就業挑戰的同時，許多印尼企業卻正面臨缺工窘境，有傳產業者透露，現在的年輕人大多不願意長時間通勤，且傾向新創或電商公司而非傳產業或工廠，也可能是造成Z世代失業的原因之一。

多名印尼Z世代青年告訴中央社，他們注重生活與工作平衡，且相較朝九晚五的辦公室工作，他們傾向於自由接案或能遠距工作的職位。

大學生卡莉娜（Karyna Ayu）就指出，她偏好找能遠距上班的工作，而非傳統朝九晚五的生活。她說：「這樣比較有彈性，也能更靈活地運用自己的時間。我不認為自己適合從事坐在辦公室的工作。」

據印尼媒體IDN Times公布的「2024年Z世代調查報告」，有約36%的Z世代青年在選工作時，偏好提供彈性工時和能遠距上班的工作，並指出，已有工作經驗的Z世代則會培養更多專業，以發展副業或接案的機會。

「點滴網」（Detik）也曾報導指出，Z世代因生活水準提高，而對生活品質有更多要求，因此開始注重工作與生活的平衡。

學者籲增加Z世代人才培訓

印尼塑膠公司副總經理黃羅賓（Dolphin）告訴中央社，很多年輕人現在傾向在大城市的辦公大樓上班，而不願意通勤1至2個小時至郊區工廠工作，加上工廠環境悶熱，有些地方沒有冷氣會比較骯髒，因此很難招募到年輕員工。

他透露，目前公司仍持續招募新員工，據他的觀察，在工作上，Z世代比上一代人更有熱情，且工作效率高，但前提是他們對工作內容感興趣。

他說：「若他們熱愛這份工作，他們會很有熱情，且工作速度很快，不過通常工作1年後就會要求升職或其他福利。」以該公司為例，通常Z世代員工就職後約1年半就會離職，流動率很高。

學者指出，要解決Z世代失業問題，企業也應針對員工提供培訓，且很多時候可能是因為企業未發現Z世代的優勢。

經濟與金融發展研究所副主任艾可（EkoListiyanto）表示，很多企業因成本高昂而不願培訓Z世代的員工，主因是認為他們容易跳槽，因此他呼籲企業、政府都應該增加對職訓，以確保住在工業區和非商業區的人也能獲得市場所需技能。

他補充說：「數位原住民的Z世代，學習速度快，可以能為企業開創尚未意識到的發展機會。」