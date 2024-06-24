印尼農業部秘書長：台灣農技進步 盼更多合作

曾訪問台灣的印尼農業部秘書長塞揚托表示，台灣農業發展進步，實驗室設備優良，期盼未來與台灣有更多交流和合作。另外，為實現印尼自給自足的目標及學童免費午餐政策，將擴大種植面積及發展農牧產業，歡迎台灣投資。

印尼農業部園藝司長兼代理秘書長塞揚托（PrihastoSetyanto）日前接受中央社專訪，他表示，對台灣農業發展印象深刻，他說：「台灣農業技術相當先進，特別是研究農業的實驗室設備很高級，可見台灣對農業的重視，希望未來印尼也能有類似規模的實驗室。」

曾兩度訪問台灣的塞揚托，最近一次是在2022年底到中興大學，就農業產學技術與台灣專家及學者交流，他指出，有機栽植與無人機在農業上的應用，是印尼農業非常需要引進的技術。

另外，對於印尼農業部自2019年開始，每年派近百名青年赴台灣各地農漁牧場的實習計畫，塞揚托對成果表示滿意，他告訴中央社：「我非常支持這個計劃，台灣在農業技術上很先進，這些年輕人有機會學習新技能和知識，回到印尼後，能帶來新的技術和經驗。」

塞揚托指出，印尼農業部非常歡迎各國的投資，特別是總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）將實施學童免費營養午餐計畫，未來將有許多投資機會。

他舉例，普拉伯沃希望透過免費營養午餐計畫，減少孩童營養不良的問題，並提升全國人力素質，因此，包括台灣在內，印尼歡迎各國投資印尼農牧產業。

塞揚托說：「目前印尼超過九成的牛奶都是自國外進口，為何不在國內發展乳牛產業呢？未來免費午餐的計畫中，就包括提供牛奶，因此將有明確的市場需求。」

另一方面，針對印尼希望達到糧食自給自足的目標，塞揚托表示，爪哇島的土地種植面積已趨近飽和，因此爪哇必須發展密集農作，意指密集種植農作物、一年內種植多種農作物，或靠大量肥料以最大化的利用土地。

他解釋：「爪哇島已經不能再擴大種植面積了，因此必須進行密集農作，並提高農業技術以增加生產力。」

塞揚托指出，他記得台灣栽培大蒜的技術非常好，因此很希望台灣能在種子產業上投資印尼，以提高印尼的農業生產力。

他對中央社表示，隨著印尼人口持續增加，糧食需求也會增長，目前印尼仍有大片土地可供種植，未來會擴大種植面積，並舉例：「像是蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉威西和巴布亞等，都有許多可用的種植土地」。

塞揚托對印尼將達到糧食自給自足很有信心，他說：「印尼全國每個月需要250到260萬噸的稻米，為了滿足這個需求，每月至少要種植100萬公頃的水稻，若能做到，那全年就能實現自給自足，甚至還可能出口稻米。」