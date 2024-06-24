京都景點停車成問題 清水寺周邊預約制將上路

日本京都的知名景點附近，車輛在路上徘徊尋找停車位所衍生的塞車問題日趨嚴重，官方為了緩解這種現象，計劃今年11月中旬引進事前預約系統至清水寺附近的10座停車場。

讀賣新聞報導，京都市東山區集結遠近馳名的清水寺、八坂神社、祇園等名勝。而京都市內其中一條主要幹道「東大路通」往清水寺方向的道路五条坂，經常可看到觀光巴士與其他府縣的車輛排隊等待進入停車場，到了週末附近的停車場更是一位難求。

一名在附近經營旅宿業的68歲女性表示，「大量觀光客造訪這邊固然令人感激，但周邊經常塞車，我即使想出門買東西也必須考慮開車時段或是放棄開車外出，這種現象對生活的影響不小。」

國土交通省近畿地方整備局與京都市政府合作調查「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）現象，並於2023年11月調查得知車輛行駛在五条坂的速度為時速5公里以下，堪比行人徒步速度。

近畿地方整備局研判這些車輛主要是觀光巴士與遊客的轎車，並分析尋找停車位的車輛在附近徘徊引發的交通壅塞相當明顯。

京都市內本來就有許多狹窄道路，祇園、嵐山、伏見稻荷大社周邊從很久以前就出現塞車問題，市府2002年起為此呼籲遊客把自家車輛停在郊外的停車場，轉乘大眾運輸工具前往景點，並在2023年11月的賞楓季節時強化相關措施，不過近畿地方整備局的調查指出該措施的效果不彰。

近畿地方整備局為此決定導入民營停車場預約系統，範圍擴及清水寺周邊的約10座停車場，總計約260個停車格。

系統將統一管理這些停車場的預約與使用狀況，民眾則可以透過專用網站預約停車格，並即時查閱空位。

報導指出，這是日本官方首度嘗試引進停車預約系統至民營停車場，這項措施預計11月中旬上路。

日本官方之後將決定開放預約的時間與詳細的運作方式，並先從清水寺周邊開始推動，並視狀況評估擴大實施區域。