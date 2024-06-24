新喀里多尼亞新一波動亂 警局市政廳連夜遭人縱火

法屬太平洋群島新喀里多尼亞發生新一波動亂，當局今天表示，包括警察局和市政廳等多處建築物在夜間遭人縱火。

法國駐新喀里多尼亞高級專員公署在新聞稿中指出：「當晚…本島各處與松島（Pins）、馬雷島（Mare）都發生騷亂，群眾攻擊警察、縱火和設置路障，這需要大量部隊增援介入。」

5月中旬，新喀里多尼亞因選舉制度改革而爆發暴動和掠劫，原住民卡納克人（Kanak）擔心這項計畫將使他們成為永遠的少數派，從而使他們的獨立願望變得徹底遙不可及。

有關動亂造成9人喪生，估計損失超過15億歐元（約新台幣520億元）。

法國政府採取因應行動，派遣3000多名士兵和警察遠赴距離巴黎近1萬7000公里的屬地。

高級專員報告說，「數處火災都已被撲滅」，特別是在杜科斯（Ducos）和馬根塔（Magenta）等地，又說「市警的房舍和汽車，以及私人車輛」都被縱火。

由於新一波動亂，許多學校在今天上午都關閉了。