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人為干預氣候太危險？ 專家籲應實施監管

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
極端氣候導致熱浪侵襲歐洲，使用太陽地球工程干預，恐使炎熱氣候更嚴重？示意圖。聯合報系資料照
極端氣候導致熱浪侵襲歐洲，使用太陽地球工程干預，恐使炎熱氣候更嚴重？示意圖。聯合報系資料照

極端氣候導致熱浪侵襲歐洲，使用太陽地球工程干預，恐使炎熱氣候更嚴重？美國科學團隊利用「海洋雲增亮」（MCB）技術模擬高溫氣候對美國西岸的影響，盼將太陽輻射反射回太空，降低美國西岸的極端氣候風險。專家指出，若採取人為干預進行氣候降溫，恐將造成更嚴重的氣候災害，政府應對該技術制定監管措施。

MCB反射太陽輻射

衛報》報導，加州大學聖地牙哥分校科學團隊利用2010年至2050年之間地球的氣候系統進行電腦建模，並在太平洋東北方不同區域進行兩次「海洋雲增亮」（MCB）模擬操作，即向海洋上空的層積雲噴灑海鹽顆粒，以將更多的太陽輻射反射回太空，目的要降低美國西岸的極端高溫風險。

研究結果顯示，MCB可以幫助美國西岸區域降溫，但隨著氣候條件的變化多端，最終恐將會失去降溫效力。另外，該模擬操作也將使不同地區面臨嚴重的氣候災害，例如歐洲正面臨的熱浪威脅，恐成為MCB技術之下的受害區域。

NewScientist》指出，在目前的氣候條件下，MCB可以將美國西岸區域的高溫風險降低到55%，然而，該技術卻會減少其他區域的降雨量，未來不只會導致全球暖化相較工業化前氣溫高於2°C，甚至使除伊比利亞半島以外的歐洲急劇變暖。

制定全球監管措施

「我們的研究非常具體，」加州大學聖地牙哥分校科學團隊領導人傑西卡表示，即使現在採用MCB技術有所成效，但將來可能會引發更嚴重的極端熱浪。因此，相關政策制定者應重視MCB技術的應用，並在全球及區域規範中建立治理架構和透明度準則。

「現在仍然沒有太陽地球工程治理規範，科學和政策需要共同發展！」傑西卡強調，人們不希望出現這樣一種情況：一個地區正在進行MCB技術，卻破壞了另一地區應對乾旱和熱浪所做的努力。

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