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海水升溫影響 馬來西亞逾50%海洋公園珊瑚礁白化

中央社／ 吉隆坡24日綜合外電報導
馬來西亞漁業部門說，受到海水溫度上升影響，該國海洋公園有超過50%的珊瑚礁大規模白化。示意圖（非事發地點）／ingimage
馬來西亞漁業部門說，受到海水溫度上升影響，該國海洋公園有超過50%的珊瑚礁大規模白化。示意圖（非事發地點）／ingimage

馬來西亞漁業部門說，受到海水溫度上升影響，該國海洋公園有超過50%的珊瑚礁大規模白化。

法新社報導，馬來西亞漁業部門昨天發表聲明說，在4月到6月期間進行1項研究後，做出這項評估。

嚴重或長期的熱壓力會導致珊瑚死亡，但如果溫度下降，過度捕撈和汙染等其他壓力因素減少，則有可能恢復。

大馬漁業部門敦促旅遊業者管控參與娛樂活動的遊客數量，以減輕對珊瑚礁的壓力。

上述聲明提及：「如果白化程度超過80%，進一步的管理干預措施可能包括暫時限制進入，以保護受影響的珊瑚礁。」

大馬漁業部門還說，正成立珊瑚白化應變委員會，成員包括研究人員、非政府組織（NGO）以及婆羅洲（Borneo）的沙巴州（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）代表。

馬來西亞這個東南亞國家擁有許多受歡迎的潛水勝地，以及豐富且充滿活力的海洋生物，42座島嶼周圍的水域被列為海洋公園。

世界各地的珊瑚正面臨大規模白化困境，科學家警告，這種現象正在擴大和加劇。

壓力 珊瑚 馬來西亞

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