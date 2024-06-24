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肯亞將派警赴海地 協助解決幫派暴力問題

中央社／ 肯亞首都奈洛比23日綜合外電報導

肯亞政府和警方消息人士今天表示，該國一支警察隊伍將於25日前往海地，領導一個聯合國支持、旨在解決海地幫派暴力的任務。不過；此事的合法性，遭到肯亞法院質疑。

東非國家肯亞提出要派遣約1000名警察，和其他幾個國家的人員，一起穩定海地局勢，但這項部署在肯亞遇到法律面的挑戰。

肯亞總統魯托（William Ruto）一直是積極支持這項任務的人，他曾在這個月表示，這樣的部署將在幾週內展開。

一位不願透露身分的內政部官員表示：「出發時間是25日。」

一名高階警官說：「團隊已做好準備，將於25日出發前往海地，我們已經有兩支先遣隊過去了，一支在上週出發，另一支已於昨天動身。」

聯合國安全理事會去年10月的一項決議批准了這項任務，但肯亞法院今年1月介入使得部署延後。

肯亞法院表示，若事先未經同意，肯亞政府無權派警察到國外。

除了肯亞，其他表示願意參與維和任務的國家包括貝南、巴哈馬、孟加拉、巴貝多、查德。

美國正提供資金和後勤支援，但並未派遣人員實際參與任務。

國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）對任務表達憂心，並對資金來源表達疑慮。

人權組織指控肯亞警方過度使用武力，並進行非法殺戮。

美洲最貧窮的國家海地長期以來一直受到幫派暴力的困擾，2月底情況急遽惡化，武裝團體在首都太子港（Port-au-Prince）聯手發動襲擊，聲稱要推翻時任總理亨利（Ariel Henry）。

亨利3月宣布辭職，將權力移交給過渡委員會，委員會於5月29日任命康尼爾（Garry Conille）為臨時總理。

海地 肯亞 警察

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