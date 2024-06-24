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牛津路透新聞研究所調查：經濟日報連五年獲台灣最信任報紙

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
在台灣媒體品牌信任度中，經濟日報榮膺報紙媒體的第一名。本報系資料庫
在台灣媒體品牌信任度中，經濟日報榮膺報紙媒體的第一名。本報系資料庫

據英國牛津大學「路透新聞研究所」發布的2024年數位新聞報告，經濟日報連續五年榮膺台灣最受信任的報紙媒體品牌，受訪的台灣用戶對經濟日報的品牌信任度達到58%，比2023年提高7個百分點。

在台灣媒體中，經濟日報品牌得分為58%，較去年提高7個百分點，高居報媒之首，經濟日報已連續五年蟬聯報業媒體榜首。

台灣媒體信任度排名中，商業周刊與天下雜誌同享第一（59%），經濟日報與公視（58%）並列第二，TVBS排第五（55%）、聯合報與東森新聞雲共列第六（51%），接下來為東森新聞與台視新聞（50%）、中視新聞（49%）、華視新聞（46%）、自由時報與風傳媒（41%）、民視新聞（40%）、三立新聞（38%）。

路透新聞研究所委託英國民調機構YouGov在今年1月底~2月初，使用網路問卷調查47個國家與地區的近10萬人，每個市場取樣的年齡、性別、地區、教育程度樣本數，具有全國代表性。台灣的取樣人數為2,011人。

台灣民眾對媒體的整體信任度，較去年增加5個百分點達33%。據調查，亞太地區媒體信任度最高分為香港（55）、再來是泰國（54）、新加坡（47）、日本（43）。

全球訪調顯示，民眾對網路新聞真實性的憂慮，較去年提高3個百分點至59%。而新聞業者擁抱人工智慧（AI），外界對AI用於戰爭或政治的硬性新聞上，抱持廣泛疑慮。但對AI用於翻譯或紀錄，較感安心，認為AI主要用來幫助記者，而非取代記者。

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