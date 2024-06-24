日本自衛隊軍車與巴士相撞致8傷 1人無生命跡象

日本北海道鵡川町穗別福山地區一處國道隧道今天中午過後發生車禍，一輛自衛隊軍車與觀光巴士相撞，造成7名自衛隊員與1名觀光巴士駕駛受傷，其中1名自衛隊員失去生命跡象。

日本北海道文化放送（UHB）報導，根據陸上自衛隊帶廣駐屯地第5旅團司令部，發生車禍的車輛是隸屬於該駐屯地的「高機動車」，當時正在返回帶廣駐屯地的途中。

陸上自衛隊軍車「高機動車」被暱稱為「日本悍馬」。

札幌電視台（STV）報導，北海道警察與消防單位指出，傷者均已被送醫，不過受傷的自衛隊員，其中1人失去生命跡象，另外1人意識模糊。

車禍發生當時，自衛隊的車隊正從札幌方向往帶廣方向行駛，其中1輛自衛隊車輛與對向的觀光巴士發生碰撞。巴士當時並未載客。

北海道警方目前仍在了解車禍的狀況。