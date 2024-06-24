交通嘈雜讓學童變笨 西班牙巴塞隆納「超級街區」降噪

噪音不僅造成成人壓力，還會影響學童的記憶力、專注力與閱讀能力！多項研究都已經指出，許多學校都處於噪音汙染社區當中，恐對學生造成不可逆的負面影響。對此，西班牙巴塞隆納就創建嚴格限速、小街道禁行汽車與綠地廣袤的「超級街區」來降低噪音，並吸引許多城市效法。

噪音衝擊學童記憶力

《BBC》報導，紐約市立大學心理學副教授布札夫特早於1975年的研究就發現，在校園中比較靠近吵鬧地鐵的班級，閱讀測驗的表現都比較差，閱讀能力比其他學生落後了三到四個月。

《衛報》報導，有研究調查約2700名學生後發現，交通噪音會大幅降低國小兒童的記憶力與專注能力。在交通噪音比平均高出三倍的環境學習，國小學童記憶力發展速度下降23%、專注力發展則遲緩了5%。

世界衛生組織建議，教室的噪音應低於35分貝，才能保持良好的學習環境。然而，容易受到噪音影響的地區，往往也是貧困社區，如2023年的研究就發現，在美國德州，大多數在受到嚴重噪音污染學區就讀的學童，都是非裔、西班牙裔等低收入戶，當學習表現受到噪音影響，可能造成負面的連鎖反應。

超級街區能降噪

流行病學研究院與噪音研究學者弗拉斯特表示，保護兒童免於噪音的最佳方法就是減少校園附近的交通，透過城市設計將學校與繁忙的道路分開，並增加學區的公園與綠地。

西班牙巴塞隆納就打造「超級街區」，不僅禁止交通工具在小型街道通行，大街道上也有嚴格的速限規範。根據數據檢測指出，此方式成功使白天噪音降低了3.5分貝，巴塞隆納已計畫於2030年創建503個超級街區，全球各大城市也開始效仿此做法。

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