1天只接2組客人！福岡百年旅館「懷舊日本風」 享用河豚大餐

日本是觀光大國，除了一些知名遊樂景點以外，有時一些充滿古老情懷的地方，也頗有一番風情。在福岡縣嘉麻市地區，就有一間歷史超過百年的旅館「割烹旅館 常盤館」，館內古色古香的布置，讓人看一眼就會深深著迷。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，常盤館建於1912年，前身曾經是一間雜貨店。那個時代因為交通不便，使得不少客人會在店內借住一晚，隨著這樣的人變多了，讓業者決定轉型為旅館。

常盤館為木造建築，庭院中也種植了許多植物，布置得美輪美奐。另外還有提供餐點，採用當地新鮮蔬菜，由於嘉麻市依山傍水，農產自然也不在話下。此外，傳承超過100年的河豚料理，也是業者自豪的美味佳餚。

不過想要入住常盤館可不容易，業者表示他們一天只接待兩組客人，而且只開放電話預約，也不接團客，且距離福岡市區車程需要一小時，交通並不算太便利。然而古色古香、繼承百年的獨特風情，仍讓不少遊客流連忘返。