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日本茨城縣接獲中暑警報 關東地區今年首見

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本環境省與氣象廳預測，茨城縣、鹿兒島縣、沖繩縣局部地區今天恐出現極可能導致中暑高溫，因而對這些地區發布「中暑警報」。這是關東地區今年首度接獲這項警報。

日本TBS電視台報導，氣象廳等單位呼籲接獲「中暑警報」地區民眾多補充水分，非必要不要外出，並待在涼爽的室內活動，而且要特別注意室內溫度和濕度，適當使用冷氣。

日本環境省與氣象廳預測，茨城縣、鹿兒島縣、沖繩縣局部地區今天「綜合溫度熱指數」（Wet BulbGlobe Temperature, WBGT）超過33，出現極可能導致中暑的高溫，並針對以上地區發布「中暑警報」。

「中暑警報」是根據考慮氣溫、濕度和太陽輻射、風速等因素影響，以國際標準「綜合溫度熱指數」來表示當天炎熱程度的指標。

「中暑警報」會在預測「綜合溫度熱指數」達到33以上，可能出現極其危險高溫的情況下發布。

中暑 警報 高溫

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