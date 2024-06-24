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加拿大東部野火肆虐 225名囚犯移監

中央社／ 渥太華23日綜合外電報導

加拿大東部的野火迫使數百人撤離，一處最高戒備等級的監獄也替225名囚犯移監。

法新社報導，週末期間，魁北克市（Quebec City）以北約500公里的卡地亞港（Port-Cartier）一處聯邦監獄接獲撤離令。當地約1000名居民，及位置更北的拉布拉多（Labrado）一個水力發電廠的約750名員工也已疏散。

矯正署署長凱利（Anne Kelly）在聲明中表示，該監獄已經關閉，受刑人「已順利自受影響的地區移監，轉到其他安全戒備的聯邦矯正設施」。

這座監獄關的是加拿大境內最惡名昭彰的罪犯，當中包括幾個連環殺人魔。

由於野火威脅卡地亞港，當地21日宣布進入緊急狀態。

路透社報導，魁北克森林火災保護機構SOPFEU於21日發布的最新訊息表示，閃電在卡地亞港以北引發7處火災，其中2起已經失控。

目前為止，加拿大今年野火季的破壞性遠低於2023年。去年破紀錄的野火季焚燒面積達1500萬公頃以上。然而，聯邦政府預測，接下來將會是另一個比平均溫度更熱的夏季。

加拿大矯正署表示野火引發的緊急情況隨時在變，他們會繼續研究卡地亞港這座監獄什麼時候才有可能重新使用。

加拿大 火災 監獄

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