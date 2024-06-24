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陸富豪瘋買日本郊區豪宅 千葉「地價便宜又方便」成熱門選項

聯合新聞網／ 綜合報導
許多中國富裕層人士現今喜歡在日本郊區購入別墅豪宅。示意圖，非當事別墅。圖／Ingimage
許多中國富裕層人士現今喜歡在日本郊區購入別墅豪宅。示意圖，非當事別墅。圖／Ingimage

近年來有不少中國大陸民眾選擇移居日本，且過去移居的主要目標，往往鎖定在像是東京這類的大城市，但最近也漸漸開始出現中國的富裕階層，在日本郊區購買高級別墅的現象。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位在東京的40多歲女性A女士，出身於中國東北地區，在2000年來到日本發展。2016年獨立創業，現在也在東京都有著自己的公司，旗下有十多位日本及中國的員工。

A女士雖然在東京內已經有不動產了，但她日前偶然之下，發現千葉縣茂原市有一間別墅，別墅建築採日式風格，裡頭有水池、樹木、大石、燈籠等等裝飾，風水也相當不錯。於是她透過仲介，以4000萬日圓（約相當於新台幣811萬元）的價格買下這片約1000平方公尺的土地，覺得相當划算。

這間別墅位於郊區，距離東京坐電車大概落在一個小時，附近也有餐廳和超市等等，並不算太偏僻。A女士後來又花了一點錢修整，除了既有的裝飾以外，還弄了塊能種菜的小田園，開始招待她的友人前來。

其中一位A女士招待的友人，同樣也認識其他幾位在千葉、埼玉、長野等縣擁有別墅的中國人。許多住在日本、已經事業有成的中國人，往往會開始找尋一些能夠讓身心放鬆，自然環繞的居住場所，形成一股風潮。

根據日本政府2022年6月的統計，日本各都道府縣中，中國人口最多的地區依序是東京都、埼玉縣、神奈川縣、大阪府、千葉縣。特別是千葉縣，到了2023年6月統計時，縣內的中國人口已經來到5萬6000人，較前年成長3.3％。許多中國人認為千葉氣候溫暖、物價便宜，離成田機場也不遠，因此吸引許多人移居。

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