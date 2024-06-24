27歲媽看完Netflix為兒子改「路西法」反擊親戚網友批評：在英國合法

不同文化有改自禁忌，改名時也要留意。英國伯明翰1對父母因為愛看Netflix影集《Lucifer》（魔鬼神探），將今年初出世的兒子改名「路西法」，雖然該名字在基督信仰中有魔鬼的意思，甚至有部份國家禁用，但2人不是教徒又覺得名字「很酷」就照用，未料在媽媽群組分享時引起軒然大波，父母被網友鬧爆害了孩子。這名27歲媽媽坦言有親人對兒子名字感抗拒，至今不肯叫「路西法」，但她不太在意，又指公公相當喜歡，認為有與眾不同、大膽的感覺。

外媒報導，英國伯明翰27歲母親莉莉（Ronni Lily0）是1名助教，和伴侶布拉德（Brad）育有2子2女。她懷上小兒子時，因為愛和伴侶看Netflix 影集《Lucifer》，便決定命名兒子作「路西法艾殊莉」（Lucifer Ashley）。由於路西法在西方文化中是魔鬼的名字，莉莉的做法引來猛烈批評，認為她害了兒子，但她認為這名字同時有「光之使者」、「晨星」等意思。

莉莉接受外媒訪問，直認兩口子追看完《路西法》後，覺得是很酷的名字，雖然知道另有含意，但兩人都不是教徒，兒子出生時，助產士說很喜歡路西法這名字，大大增加他們信心。她翻查過資料，發現部份國家甚至禁止改名做路西法，例如紐西蘭和德國，但認為在英國完全合法。雖然兩口子滿意，但部份親戚很反對，有親人指這名字令她很厭惡，對方至今拒絕叫兒子名字，改口叫「露西」（Luci）。幸好公公很愛這名字，認為有與別不同、大膽的感覺。

莉莉在當地媽媽群組分享兒子名字，意外引起軒然大波，有家長認為她害了兒子，而且很「殘忍」。有人在社交平台上發訊息，稱希望「路西法」只是兒子花名，因為法律不容許，「用魔鬼的名字為兒子改名」，會令兒子變得像魔鬼一樣。

莉莉笑言「這太蠢了」，她亦不認為兒子會因為名字而在學校被人欺凌，又自問臉皮很厚，不擔心被負洗版，令她慶幸的事，不少媽媽說喜歡這名字，考慮將來改名用。由於涉及宗教因素，她承認沒考慮過兒子將來可否在教堂結婚等問題，但覺得遇上麻煩時，大可使用中間名（middle name）。

雖有網友認為父母亂改名會害了子女，但不少人認為無問題，提醒過去這也是個常見名字，而且從另一面看，路西法本身也是名天使。

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文章授權轉載自《香港01》