麥加朝覲遇極端高溫 沙烏地：已有1301人死亡

穆斯林前往麥加（Mecca）的伊斯蘭教年度盛事「朝覲」（Hajj）在高溫下舉行釀成憾事，沙烏地阿拉伯當局今天表示，已有1301人於朝覲期間喪命，其中多數都沒獲得官方許可。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導：「遺憾的是，死亡數來到1301人，其中83%的民眾未經許可進行朝覲，並在陽光直射下長途跋涉。」

法新社上星期依據官方聲明和參與各國因應措施的外交官員通報作出統計，今年朝覲期間的死亡數超過1100人。

有外交官告訴法新社，658位死者為埃及人，其中630人是沒有登記的朝覲者。

路透社報導，埃及當局昨天已經宣布吊銷16間旅行社的經營許可證，並指控這些旅遊業者應為前述的死亡事件負責。

這些旅行社被控以個人簽證安排沙烏地阿拉伯的朝覲之旅，而非向沙國官方登記朝覲。

世界各地約有180萬人參加本月14日至19日舉行、以戶外為主的朝覲活動，但許多人年邁體弱。沙烏地阿拉伯今年夏季炎熱，當地伊斯蘭教聖城麥加17日氣溫曾飆升至攝氏51.8度。