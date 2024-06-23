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曼徹斯特機場大停電！英媒：人群擠爆 大量航班取消或嚴重延誤

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國曼徹斯特機場當地時間23日凌晨發生大規模停電，造成許多航班取消和嚴重延誤，旅客塞爆機場。路透
英國曼徹斯特機場當地時間23日凌晨發生大規模停電，造成許多航班取消和嚴重延誤，旅客塞爆機場。路透

英國BBC、天空新聞報導，英國曼徹斯特機場當地時間23日凌晨發生大規模停電，造成許多航班取消和嚴重延誤，旅客塞爆機場。目前有超過10個航班被取消且入境航班需要改道。關於停電的影響範圍說法不一，BBC稱除了機場，周圍地區也受停電影響；天空新聞則報導，最初外界認為停電也影響周圍地區，但據了解這次停電僅影響機場。儘管電力已經恢復，曼徹斯特機場仍在解決現場航班積壓問題。

機場發言人表示，曼徹斯特機場第一和第二航廈航班已經取消，建議旅客避免前往機場，直到航空公司「進一步通知」。BBC指出，停電影響了行李輸送和安檢系統。然而，有畫面顯示，已經有許多乘客在機場等候，現場大排長龍。社交媒體也有旅客抱怨大排長龍，以及工作人員缺乏溝通。

機場發言人還說，從第三航廈起飛的旅客可能面臨班機延誤，但除非航空公司另行通知，否則仍應該照常抵達機場。

英國「易捷航空」在曼徹斯特機場第一航廈營運航班。他們表示，安檢「大排長龍」，行李托運也受到干擾，意味著跟著旅客上機的只有隨身行李。該公司說：「儘管這超出我們能控制的範圍，但我們對因此造成的任何不便表示歉意。我們正盡一切努力並和機場密切合作，最大程度減少干擾」。

機場方面對此道歉稱：「對於給旅客帶來任何不便深表歉意，將致力盡快恢復正常服務」。

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