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女星艾瑪湯普遜率數千人倫敦遊行 籲為氣候變遷行動

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
來自英國各地的數千名示威人士，今天在英國女星艾瑪湯普遜的帶領下，在倫敦市中心遊行，呼籲緊急採取政治行動來修復大自然。歐新社
來自英國各地的數千名示威人士，今天在英國女星艾瑪湯普遜的帶領下，在倫敦市中心遊行，呼籲緊急採取政治行動來修復大自然。歐新社

來自英國各地的數千名示威人士，今天在英國女星艾瑪湯普遜的帶領下，在倫敦市中心遊行，呼籲緊急採取政治行動來修復大自然。

約有350個慈善機構參與這場名為「立即修復大自然」（Restore Nature Now）的遊行，當中包括「攔住石油」（Just Stop Oil）、「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）等環保團體，更知名的還有「國家信託」（National Trust）、「世界自然基金會」（WWF）等。

一名示威者表示，人們來自「全英各地」，並提出一系列訴求，包括讓「污染者付費」，以及增加「氣候友善農業預算」來改善對農民的支持等。

抗議隊伍沿海德公園（Hyde Park）一側蜿蜒前行，經唐寧街（Downing Street）首相官邸抵達國會廣場（Parliament Square）。他們穿著以野生動物為主題的服裝，戴著奇特的頭飾和面具。

伴隨歌曲、「立即修復大自然」的口號等，抗議群眾呼籲政界在爭取下一次執政的競選活動中，優先考量氣候變遷與大自然。

艾瑪湯普遜（Emma Thompson）領導了這場遊行，她表示，自己想傳達的訊息是，要政府停止如此「不負責任」的行為。

艾瑪湯普遜在遊行中告訴法新社，她不敢相信各政黨在競選活動中「缺乏相關承諾」。

她補充道：「我們身處風暴中心…每個人都關心我們美麗的島嶼，但我們很快就會失去它們。」

電視野生動物節目主持人兼環保人士帕克漢姆（Chris Packham）參與了艾瑪湯普遜帶領的遊行隊伍，他批評政治人物「不夠迅速、廣泛採取他們該有的行動」。

他告訴法新社：「因此，我們必須站出來，確保他們能明白我們會追究他們的責任。」

倫敦 女星 氣候變遷 英國 風暴

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