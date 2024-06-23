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旅日荷包變更薄？日本「觀光公害」頻傳 逾30地方政府研議開徵住宿稅

中央社／ 東京23日綜合外電報導
面對觀光客快速增長帶來的「觀光公害」問題，日本許多地方自治體（地方政府）正檢討開徵住宿稅。圖為遊客和著名旅遊勝地清水寺拍照，僅示意。歐新社
面對觀光客快速增長帶來的「觀光公害」問題，日本許多地方自治體（地方政府）正檢討開徵住宿稅。圖為遊客和著名旅遊勝地清水寺拍照，僅示意。歐新社

面對觀光客快速增長帶來的「觀光公害」問題，日本許多地方自治體（地方政府）正檢討開徵住宿稅。根據統計，日本至今有12個自治體已開徵或預定開徵，另有逾30地正研議跟進。

日本經濟新聞報導，這些地方政府著眼影響當地居民生活的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）日趨嚴重，都希望透過開徵住宿稅作為採取因應對策的財源。

住宿稅是地方自治體單獨制訂條例開徵的「法定外稅」，必須獲總務大臣同意後才能開徵。目前日本全境有12個地方自治體已開徵或預定開徵住宿稅，另有札幌市及沖繩縣等逾30個地方自治體檢討跟進。

這12個地方自治體包括北海道的俱知安町與新雪谷町（也譯二世谷町）、東京都、熱海市、常滑市、金澤市、京都市、大阪府、長崎市、福岡縣、福岡市及北九州市。

其中開日本各地先河的是東京都，在時任知事石原慎太郎力主下，從2002年開徵住宿稅。徵得的住宿稅被用在製作外語旅遊指南地圖及設置觀光案內所（旅遊服務中心）等，提升東京都作為國際都市的魅力。

至於正在研議開徵的逾30個地方自治體中，包括近年飽受訪日外國客脫序行為之苦的富士河口湖町與富士吉田市，都以2026年度作為開徵住宿稅目標。

而台積電晶圓廠所在的熊本縣，其轄內熊本市也有意在2026年開徵住宿稅，預想針對每位住宿客開徵數百日圓，熊本市政府承辦人員說，「觀光產業對地區經濟發展不可或缺」。

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