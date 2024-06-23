缺水問題解決了！義大利卡布里島恢復供水 撤銷今天稍早對遊客禁令

義大利卡布里島（Capri）今天在供水問題解決之後，取消先前對遊客的禁令。

卡布里島市長法柯（Paolo Falco）表示，從本土送水到島上的技術問題解決後，對遊客的禁令就「撤銷」了。

原在今天稍早宣布的禁令，迫使幾艘來自義大利南部那不勒斯（Naples）和索倫托（Sorrento）的早班渡輪折返。

法柯說那是「真正的緊急情況」，昨天島上大部分地區還有水，但今早儲水就快「耗盡」，每天都有數千名遊客抵達卡布里島，緊急情況會更加惡化。

卡布里島當地人不受禁令影響，每戶可以從水罐車取得達25公升的飲水。

卡布里島位於那不勒斯灣（Bay of Naples），以遍布海岸的白色別墅和高檔飯店聞名。卡布里島常住居民約1萬3000人，但夏季會吸引大量一日遊的遊客。