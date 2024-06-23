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加拿大女性國際網絡CanWIN峰會 聚焦台灣

中央社／ 多倫多22日專電

智庫「加拿大亞太基金會」（APF Canada）昨天舉辦首屆「加拿大女性國際網絡峰會」（CanWIN Global Summit）；峰會特別聚焦台灣，為「加拿大女性企業家商務代表團」11月訪台行暖身，同時彰顯台灣性別平等工作成就。

這場結合印太地區7個經濟體及加拿大全國各地女性創業領袖的國際論壇，以「超越界限：在加拿大及亞洲創造性別包容的繁榮社會」為主題，包括駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲在內，有4位台灣女性代表受邀分享經驗談。

首場研討環節「產業洞見：女性領導」，陳錦玲是台上6位與談者唯一來自公部門的女性；她從女性外交人員角度分享台灣推動兩性平權的政策和成效表示，台灣自1996年取消限制女性外交人員錄取名額，現在女性錄取人數已超越男性。

陳錦玲說，她外交生涯迄今20多年，親身體會見證台灣轉型至成熟民主的過程，台灣社會發展更開放多元與包容；身為台灣外交人員以及性別平等支持者，她很榮幸能在世界代表台灣、分享台灣民主多元包容的價值理念。

在被問到台灣過去8年由蔡英文擔任首位女性總統，是否對兩性平權有所影響時，陳錦玲表示，政府的性平政策可以為社會帶來重要影響；拿外交領域來說，台灣外交部中階主管男女占比各半，女性外館館長佔比約14%；以加拿大為例，除駐加代表是男性外，多倫多、溫哥華及蒙特婁3個辦事處長皆為女性，佔比更高。

另外3位受邀與談的台灣女性企業家，專程自台灣來加與會。其中，阿美族青年創業家許宮璉在「原住民女性創業：經濟和解」研討場次中，分享原住民女性創業經歷和她在花東地區推廣「慢食」的經驗。

點點塑環保科技公司創辦人洪以柔，在午餐研討場次「航行新水域：永續市場擴張策略」中，分享她致力研發海洋廢棄物收集器、從河川與港口的塑膠和海漂垃圾中過濾塑膠微粒再製的創業過程。

這次峰會議程還包含舉辦新創企業家選拔賽，評審之一是台灣識富天使會執行長和創辦人陳怡蓉。

「加拿大亞太基金會」在加拿大政府支持下，2019年起每年組成「加拿大女性企業家商務代表團」（The Canadian Women-only Business Mission）訪問印太區域國家。

2021年原訂首度訪問台灣，因疫情改以線上方式舉行；加拿大國際貿易部長伍鳯儀（Mary Ng）、時任台灣經濟部長王美花及數位發展部長唐鳯均曾與會。

今年「加拿大女性企業家商務代表團」訂11月17日至23日實地走訪台灣和越南，算是一償宿願；目前主辦方正積極甄選代表團成員，屆時將在台舉行B2B企業論壇與傑出女性交流。

加拿大亞太基金會副總裁中村（ChristineNakamura）向中央社表示，「台灣市場很重要，也有很多地方可供我們取經。我認為台灣在經濟、多元、包容、民主方面，都在亞洲扮演領先角色。我們和許多報名者都很期待訪問台灣，擴大彼此連結。」

加拿大

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