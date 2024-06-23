遊艇施放煙火疑引發森林野火 希臘逮捕13人

希臘赫德拉島（Hydra）森林大火疑為有人從遊艇施放煙火而引發之後，有關當局今天已經動手逮捕遊艇上的船員和乘客共13人。

路透社報導，消防人員今天一早已將火勢控制住，但島上位在偏遠比斯蒂（Bisti）地區的唯一松樹林已被燒毀了一部分。

消防部門發布聲明說，遭逮的這13人明天將向檢方報到。聲明中並未公布船名或這13人的姓名。

熟悉內情的一名官員告訴路透社，「有多人指控這起森林大火是因遊艇週五（21日）晚間施放煙火而起」。這名官員表示，這群人是在雅典（Athens）地區的碼頭被捕。

位在雅典西南方的赫德拉島坐落薩羅尼克灣（Saronic Gulf），是廣受外籍訪客和搭遊艇出遊人士喜愛的景點。

在強風助長野火的情況下，希臘消防人員今天力抗島嶼上和希臘大陸南端的數十處野火。

法新社報導，希臘目前正面臨著全新的致命野火季，當局已加重縱火罪刑責作為因應之道，肇事者如今面臨最重20年牢獄之災和最高20萬歐元（約新台幣700萬元）罰款。