威廉王子42歲生日 帶兒女朝聖泰勒絲演唱會

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）時代巡迴演唱會（Eras Tour）倫敦站有個好的開始，英國威廉王子（Prince William）今天在社群媒體上傳一張他們在後台的合影。

法新社報導，威廉帶著兒子喬治王子（PrinceGeorge）和女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte），在溫布利體育館（Wembley Stadium）泰勒絲演唱會慶祝42歲生日，隨後上傳一張他們在後台的合照。

而泰勒絲似乎也很開心，透過自己帳號發布她與3位英國王室成員及她男友凱爾西（Travis Kelce）的合影。

泰勒絲在社群平台X發文祝賀威廉王子生日快樂，直說她巡演的倫敦站有個很讚的開始。

社群媒體上一段廣為流傳的影片顯示，威廉隨著泰勒絲熱門歌曲Shake It Off熱舞起來。

體育館擠進近9萬名歌迷，當中還包括英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）夫婦。

英國下個月大選，施凱爾有可能成為英國下一任首相；他今天大讚泰勒絲「太棒了，絕對是讚」。