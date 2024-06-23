快訊

起床2小時內別喝咖啡有助提振午後精神？看專家怎麼說

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

不是所有食物都適合 食譜網站分享4種食材千萬別用鑄鐵鍋烹煮

威廉王子42歲生日 帶兒女朝聖泰勒絲演唱會

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
英國威廉王子21日帶著3名孩子們出席泰勒絲演唱會，特此慶祝自己42歲生日。（歐新社）
英國威廉王子21日帶著3名孩子們出席泰勒絲演唱會，特此慶祝自己42歲生日。（歐新社）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）時代巡迴演唱會（Eras Tour）倫敦站有個好的開始，英國威廉王子（Prince William）今天在社群媒體上傳一張他們在後台的合影。

法新社報導，威廉帶著兒子喬治王子（PrinceGeorge）和女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte），在溫布利體育館（Wembley Stadium）泰勒絲演唱會慶祝42歲生日，隨後上傳一張他們在後台的合照。

而泰勒絲似乎也很開心，透過自己帳號發布她與3位英國王室成員及她男友凱爾西（Travis Kelce）的合影。

泰勒絲在社群平台X發文祝賀威廉王子生日快樂，直說她巡演的倫敦站有個很讚的開始。

社群媒體上一段廣為流傳的影片顯示，威廉隨著泰勒絲熱門歌曲Shake It Off熱舞起來。

體育館擠進近9萬名歌迷，當中還包括英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）夫婦。

英國下個月大選，施凱爾有可能成為英國下一任首相；他今天大讚泰勒絲「太棒了，絕對是讚」。

生日 社群媒體 英國

延伸閱讀

影／帶3寶朝聖演唱會「還跟泰勒絲自拍」 威廉王子手舞足蹈模樣全被拍下

「泰勒絲通膨」如何撼動歐洲？ 經濟學家不敢漏掉

巡演登陸歐洲！「泰勒絲通膨」竟讓這群人心慌慌 葡萄牙已經遭殃

硬闖機場對泰勒絲專機噴漆 2環保人士搞錯飛機

相關新聞

每月花7成薪養名車 為何南韓年輕世代寧當「車貧族」？

賓士E-Class車型在這個國家銷量全球第一，藍寶堅尼在這裡的銷量比產地義大利還多。這個國家既不是美國，也不是中國大陸，而是南韓。 儘管南韓經濟持續低迷，豪華超跑卻賣得嚇嚇叫，南韓高端汽車市場主要由年輕世代主導，有些人購買超過自己負擔能力的高檔汽車，為何他們寧願揮霍金錢，也要成為「車貧族」？

健康來得及／起床2小時內別喝咖啡有助提振午後精神？看專家怎麼說

早上起床習慣馬上喝咖啡提神，可能是午後精神不濟的原因？這個觀點近年在社群網紅宣傳下變得廣為人知。他們說，起床後90到120分鐘內先別喝咖啡，讓身體正常醒過來，如此午後就不會昏昏欲睡，晚上還能睡得更好。這聽起來似乎有點道理，一些試過的人也表示，這方法完全改善他們一天的精力，但研究咖啡因與睡眠的科學家怎麼說？

影／帶3寶朝聖演唱會「還跟泰勒絲自拍」 威廉王子手舞足蹈模樣全被拍下

流行音樂天后、超級巨星泰勒絲的時代巡迴演唱會21日至23日在英國倫敦溫布利球場盛大展開，不只吸引了歌迷趕赴朝聖，就連英國...

愛爾蘭民選市長 拚住宅改革

歐洲6月初舉行的多場選舉中，愛爾蘭完成了一項相對不起眼的重大都市實驗，第三大城利麥立克（Limerick）選出了首位直選...

熱浪侵襲多人喪命…極端高溫成移民新危機 美墨邊境男子中暑身亡

墨西哥受到熱浪侵襲近來有百餘人死於高溫，而在美國邊界附近的墨西哥沙漠，一位男性移民也被發現於赴美途中因為中暑身亡，墨國當...

到台灣超商買綠茶！日本人一喝皺眉「好甜」 教戰無糖人買前注意2標示

台灣超商販賣的飲料品項繁多，茶類、咖啡、果汁應有盡有。一名日本編輯6月初來台參加台北國際電腦展時，就去附近超商隨手買綠茶，但一喝不太對味，口味出乎他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。