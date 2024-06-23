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跨越界線的藝術對話 蔡可柏新作於英國教堂亮相

中央社／ 倫敦22日專電

台灣藝術家蔡可柏於英國諾威治（Norwich）聖彼得亨蓋特教堂展出最新空間裝置作品「Stained Glass/The Colour inMe」，並與台灣舞蹈家周書毅跨界合作，21、22日開放現場表演，利用舞蹈與作品中的色彩光線互動，打破傳統空間的邊界。

「Stained Glass」為蔡可柏的裝置作品的第1部曲，他與英國諾威治大學合作，以聖彼得亨蓋特教堂（St.Peter Hungate Church）的彩色玻璃為創作起點，去探索自我生命認同與人類在古建築中的位置，重新建構對神聖空間的認知框架。

蔡可柏說，這次雖然是從彩繪玻璃與宗教空間的概念出發，但同志身份在宗教的框架與西方歷史結構下，往往被禁止與隱藏。而彩繪玻璃的英文「StainedGlass」直譯中文有「骯髒的玻璃」之意，讓他聯想到同性戀者遭辱罵的概念。

因此，蔡可柏在作品中運用11色同志彩虹旗中的顏色，將它連結到性別、酷兒與政治等議題。他希望接下來能讓計畫不斷碰撞，並持續與不同機構合作，讓作品有機會在更多地方展出。

「The Colour in Me」則是作品第2部曲，以周書毅的舞蹈表演為核心，由香港音樂家江逸天（OlivierCong）量身打造的音樂為背景，結合蔡可柏的裝置藝術作品在教堂中進行現代舞表演，並邀請旅英台灣燈光設計師葉書昂共同參與創作。

周書毅說，自己雖非首次在裝置藝術空間中表演，卻鮮少在具有宗教信仰的場所演出。雖然亨蓋特教堂已不具宗教功能，但他仍然能感受到教堂的寧靜，而這次表演正是他在建築空間、裝置藝術與身體中找到對話的可能。

周書毅與蔡可柏相識已久，他很高興這次有機會合作。周書毅認為在教堂中創作像是一場時代的對話，而對話重點在於「性別」本身，雖然台灣在推動性別平權方面屬亞洲前列，但在英國的教堂中，對於同性族群仍存在界線，而這也成為他創作的靈感。

除了性別平權，周書毅認為作品更傳達了生命平權的概念。他希望能夠透過裝置作品的演出，讓觀眾感受到不用再去討論失衡的世界；也期望能持續進行此類型的表演，打破場域限制，讓民眾可以到生活周遭的場所觀看表演。

作品的第3與第4部分將在表演結束後，由香港影像導演張紫茵重新從她的角度詮釋後以影像呈現，再接續由蔡可柏以文字與聲音講述完整故事結尾。

聖彼德亨蓋特教堂位於英國東部城市諾威治，建於15世紀，見證了諾威治曾作為英國第二大城的歷史。90年代後期，教堂一度面臨拆除危機，但在學者與藝術家們的努力下得以保留，並成為展覽聖地。

蔡可柏說，由於英國歷史機構相當保守，當對方聽到他將嘗試不同於以往的藝術形式時，感到有些疑慮，但經過溝通後仍同意讓他進行創作。如今作品順利在教堂中展出並完成舞蹈表演後，他才鬆了一口氣而且非常開心。

性別 教堂 英國

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