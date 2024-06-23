遊艇煙火肇禍 希臘赫德拉島爆發森林大火

希臘當局表示，雅典附近的一座島嶼正面臨新一輪致命的夏季火災，因為從一艘遊艇上發射的煙火在島上引發森林大火。

法新社報導，21日晚間起火後，赫德拉島（Hydra）市長表達「憤怒」之意，並矢言對肇事者採取法律行動。

在希臘，本週發生的數十場野火已造成至少1人喪生。

赫德拉島消防隊在臉書（Facebook）發文表示，最新的火災是「由船上發射的煙火所引起，燒毀了島上唯一的松樹林，該地區交通不便且沒有道路」。

緊急服務部門稱，安得羅斯島（Andros）今天又發生一場火災。4個村莊被緊急疏散，並出動飛機和直升機救火。

希臘已加強對縱火罪的處罰，肇事者目前面臨最高20年監禁和最高20萬歐元罰款。

希臘一直在準備迎接一個艱困的夏季。當局警告，強風和高溫意味森林火災的「風險非常高」。

這個地中海國家上週經歷了今年的第一波熱浪，部分地區氣溫升至攝氏44度以上。

昨天，消防隊員與連續3天遭到狂風助長的野火搏鬥，造成至少1人死亡。