愛爾蘭民選市長 拚住宅改革

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
愛爾蘭第三大城利麥立克。（網路照片）
愛爾蘭第三大城利麥立克。（網路照片）

歐洲6月初舉行的多場選舉中，愛爾蘭完成了一項相對不起眼的重大都市實驗，第三大城利麥立克（Limerick）選出了首位直選市長——無黨籍的前財政部主任秘書莫蘭（John Moran），他也是愛爾蘭首位民選市長。

倡議人士主張，若是莫蘭做得好，直選市長就能推行到全國各大城市，或許也能解決愛爾蘭一直克服不了的政策障礙，首要就是住宅的問題。

彭博資訊報導，面對全歐盟最高的房價，2022年比歐盟平均高出112%，愛爾蘭全國正陷入住宅短缺危機，許多城鎮都面臨著住宅取得不易和房價居高不下問題。全國遊民人口達到紀錄新高，18至34歲的成人也有41%仍和父母同住，人生計畫被迫暫緩。

根據5月外流的一份政府委員會報告，愛爾蘭需要大約25萬戶新房來解決供應問題，這對這個只有500多萬人口的國家來說將是個大工程。雖然利麥立克的房市狀況不如都柏林急迫，但新房建造速度仍跟不上不斷成長的需求，房價正持續飆漲。

利麥立克的新市長代表的將是一場全國矚目的徹底改革。事實上，這位新市長將擁有過去在愛爾蘭地方層級前所未見的權力，包括能快速通過建造許可，以及直接分配預算給住宅計畫。除了擁有五年任期和來自中央政府約4,000萬歐元（約4,287萬美元）的預算外，這名市長也將擁有與人在首都的愛爾蘭房屋事務部長直接通話的專線，代表著莫蘭將能使利默里克的挑戰升高至國家層級。

在電視轉播的市長候選人辯論會上，住宅短缺明顯是最突出的議題。

30歲的中間偏左工黨市長候選人席漢在辯論會向記者表示：「這是一個影響我這個世代最深的議題。我到地方拉票的時候看到許多跨世代家庭，看到許多爸媽和小孩及孫子全都擠在一個三或四房的屋子裡。住房危機讓他們像沙丁魚一樣擠在一起。」

愛爾蘭 歐盟 辯論會

延伸閱讀

「泰勒絲通膨」如何撼動歐洲？ 經濟學家不敢漏掉

巡演登陸歐洲！「泰勒絲通膨」竟讓這群人心慌慌 葡萄牙已經遭殃

瑪麗．羅賓遜獲唐獎法治獎 法律慧識為極弱勢發聲

托運行李綁上緞帶或布條較容易識別？機場員工告訴你為何不要這樣做

相關新聞

影／帶3寶朝聖演唱會「還跟泰勒絲自拍」 威廉王子手舞足蹈模樣全被拍下

流行音樂天后、超級巨星泰勒絲的時代巡迴演唱會21日至23日在英國倫敦溫布利球場盛大展開，不只吸引了歌迷趕赴朝聖，就連英國...

愛爾蘭民選市長 拚住宅改革

歐洲6月初舉行的多場選舉中，愛爾蘭完成了一項相對不起眼的重大都市實驗，第三大城利麥立克（Limerick）選出了首位直選...

熱浪侵襲多人喪命…極端高溫成移民新危機 美墨邊境男子中暑身亡

墨西哥受到熱浪侵襲近來有百餘人死於高溫，而在美國邊界附近的墨西哥沙漠，一位男性移民也被發現於赴美途中因為中暑身亡，墨國當...

到台灣超商買綠茶！日本人一喝皺眉「好甜」 教戰無糖人買前注意2標示

台灣超商販賣的飲料品項繁多，茶類、咖啡、果汁應有盡有。一名日本編輯6月初來台參加台北國際電腦展時，就去附近超商隨手買綠茶，但一喝不太對味，口味出乎他...

捷克知名作曲家「德佛札克」出生小屋成文化地標 暑假重新開幕

名列捷克國家級博物館之一，捷克知名作曲家德佛札克出生小屋一直是布拉格近郊重要文化地標，近期關閉重新翻修，並加入多媒體裝置...

凱特掌鏡捕捉難得瞬間！威廉42歲慶生照曝光 與3孩沙灘牽手跳高高

6月21日是英國王儲威廉王子（Prince William）的42歲生日，妻子凱特王妃(Catherine Prince...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。