愛爾蘭民選市長 拚住宅改革

歐洲6月初舉行的多場選舉中，愛爾蘭完成了一項相對不起眼的重大都市實驗，第三大城利麥立克（Limerick）選出了首位直選市長——無黨籍的前財政部主任秘書莫蘭（John Moran），他也是愛爾蘭首位民選市長。

倡議人士主張，若是莫蘭做得好，直選市長就能推行到全國各大城市，或許也能解決愛爾蘭一直克服不了的政策障礙，首要就是住宅的問題。

彭博資訊報導，面對全歐盟最高的房價，2022年比歐盟平均高出112%，愛爾蘭全國正陷入住宅短缺危機，許多城鎮都面臨著住宅取得不易和房價居高不下問題。全國遊民人口達到紀錄新高，18至34歲的成人也有41%仍和父母同住，人生計畫被迫暫緩。

根據5月外流的一份政府委員會報告，愛爾蘭需要大約25萬戶新房來解決供應問題，這對這個只有500多萬人口的國家來說將是個大工程。雖然利麥立克的房市狀況不如都柏林急迫，但新房建造速度仍跟不上不斷成長的需求，房價正持續飆漲。

利麥立克的新市長代表的將是一場全國矚目的徹底改革。事實上，這位新市長將擁有過去在愛爾蘭地方層級前所未見的權力，包括能快速通過建造許可，以及直接分配預算給住宅計畫。除了擁有五年任期和來自中央政府約4,000萬歐元（約4,287萬美元）的預算外，這名市長也將擁有與人在首都的愛爾蘭房屋事務部長直接通話的專線，代表著莫蘭將能使利默里克的挑戰升高至國家層級。

在電視轉播的市長候選人辯論會上，住宅短缺明顯是最突出的議題。

30歲的中間偏左工黨市長候選人席漢在辯論會向記者表示：「這是一個影響我這個世代最深的議題。我到地方拉票的時候看到許多跨世代家庭，看到許多爸媽和小孩及孫子全都擠在一個三或四房的屋子裡。住房危機讓他們像沙丁魚一樣擠在一起。」