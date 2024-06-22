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影／最棒「驢」生？寵物驢嚇逃失蹤5年 飼主見牠新家人驚呆：太神奇了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州奧本一對夫婦飼養的驢子5年前逃脫，一位登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起。這對夫婦堅信，登山客拍到的驢子就是他們的寵物。資料照片。圖文無關。路透 / alamy
美國加州奧本一對夫婦飼養的驢子5年前逃脫，一位登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起。這對夫婦堅信，登山客拍到的驢子就是他們的寵物。資料照片。圖文無關。路透 / alamy

美國加州奧本（Auburn, CA）一對夫婦飼養的寵物驢「迪索」（Diesel）5年前逃脫，但一位登山客6月初發現有頭驢子似乎跟一群野生麋鹿在一起。這對夫婦堅信，登山客拍到的驢子就是迪索，並且一直「過著最棒的生活」。

BBC報導，這對夫婦是泰芮與戴夫．德魯里（Terrie & Dave Drewry）。迪索2019年跟著戴夫在加州清水湖（Clear Lake）附近徒步旅行時，受到驚嚇後跑了，志工進行了好幾個星期的搜尋，但毫無結果，最後一次目擊到迪索則是幾個月後的一張野外監視器照片。

泰芮告訴美國CBS新聞，「我們最終有點放棄了，只是不曉得他的蹤跡」。

直到今年6月初，登山客芬奈爾（Max Fennell ）看到了麋鹿群，形容跟牠們在一起的那頭驢子「快樂又健康」，並將自己錄下的影像上傳到IG。泰芮則告訴記者，「太神奇了，就好像，我的天哪。我們終於看到他了，終於知道他沒事，他正過著自己最棒的生活，快樂、健康，就是鬆了口氣」。

芬奈爾看到麋鹿群的地點距離迪索一開始失蹤之處只有幾英里，而且當地是一個沒有野驢的區域。泰芮說，「兩種完全不同的動物，但是他們學會了相處，成為彼此的家人」。

自迪索失蹤後，泰芮與戴夫已經收養了新的驢子，沒打算設法抓回迪索。夫婦倆對迪索的平安感到如釋重負，已決定讓牠作為一頭「野驢子」（wild burro），跟著新的家庭自由流浪。泰芮告訴記者，迪索大約8歲，而驢子可以活上長達40年，「要抓住他幾乎不可能，他現在真的是一頭野驢子，就在外面做著養來要做的事情」

失蹤 寵物 美國

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