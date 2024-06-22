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到台灣超商買綠茶！日本人一喝皺眉「好甜」 教戰無糖人買前注意2標示

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本人到台灣超商買綠茶，一喝驚呼好甜，一度還以為自己買的不是綠茶。圖為示意圖，與新聞當事人無關。圖／聯合報系資料照
一名日本人到台灣超商買綠茶，一喝驚呼好甜，一度還以為自己買的不是綠茶。圖為示意圖，與新聞當事人無關。圖／聯合報系資料照

台灣超商販賣的飲料品項繁多，茶類、咖啡、果汁應有盡有。一名日本編輯6月初來台參加台北國際電腦展時，就去附近超商隨手買綠茶，但一喝不太對味，口味出乎他意料「很甜」。該名日本編輯還特地比較台灣茶飲的包裝，發現有糖茶和無糖茶有兩大差異，籲其他日本人來台買茶多加留意。

日本媒體《週刊アスキー》編輯6月到台北出差時，路過超商買了一罐481ML的紙盒綠茶，但一喝不太符合口味，他以為會和日本茶一樣帶點苦澀、清新回甘味道，但該罐綠茶甜得很濃郁，甜到他以為買到的不是綠茶。

該編輯形容這款紙盒綠茶的味道像「綠茶風味的紅茶」，愛喝甜茶的人或許能接受，但他習慣喝帶苦澀的茶，所以一喝才覺得驚訝。但每人對飲料甜度的標準都不同，沒有所謂的好不好喝問題，「這是一種因人而異的味道」。

該編輯表示，如果日本人到台灣超商想買茶類飲料，要特別注意包裝文字，如果有寫「蔗糖」那一定是甜的，有些包裝會寫「無糖」，那種就是日本人熟悉的綠茶味道，有包裝會標示「日式」，它們也是不甜茶飲。此外，他指出有加蔗糖的茶較混濁，無糖茶的顏色較清澈。

該編輯說道，雖然台灣和日本一樣，超商內有販售各式各樣的茶飲，但大多數品項都有甜的，若想喝較接近日本人口味，要注意包裝是否有記載「無糖」或「日式」字樣，因此呼籲其他人購買前看一下成分表和包裝文字。

日本 超商

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