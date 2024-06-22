5＋N年100國 單車環球騎士陳峻永挺進第80國阿聯

竹科工程師陳峻永2015年果斷離職，踏上「5＋N年100國10萬公里」的單車環球之路。旅程因疫情中斷3年，去年10月他重返騎程，一路從非洲尚比亞前往中東，昨天抵達阿聯杜拜，達成第80國的里程碑。

擁有物理碩士學位的陳峻永結合「讀萬卷書」與「行萬里路」的雙重精神，在讀完日本單車狂人石田裕輔「不去會死」一書後有所啟發，開始規劃起自己的「5＋N年100國10萬公里」單車環遊世界夢想之路。

經過3年準備，陳峻永2015年5月離開打卡上下班領薪族生活，獨自一人向天涯另一角展開單車旅程。

暱稱「永哥」的他3年不鳴不飛，一飛即沖天。陳峻永選擇遠在地球最北端—美國阿拉斯加作為起始點。途經加拿大、美國、中南美洲後，再飛到南歐，以逆時針路線遍騎歐洲各國，接著再從埃及沿東非進入非洲各國。

騎行沿途都有為數不少的民眾，對這名來自台灣，車上掛有中華民國國旗的奇（騎）人，投以好奇及關注眼光，並吸引國內外媒體爭相報導。

這時，時間來到2020年。除了亞洲外，陳峻永已在美歐非三洲地平線上騎了快5年，飽覽75國的人文與風光，但因為全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，不得不打包飛回台灣，且一等又3年。

陳峻永告訴中央社記者，原本規劃好的5年100國，因為旅途中出現不少意外狀況和問題而影響行腳速度，像是單車曾在加拿大和墨西哥兩地遭竊，花費一番工夫搜尋，且得到當地熱心民眾協助後才找回。

其間，台灣知名自行車品牌美利達獲悉後，也曾即刻空運贊助一輛自行車到當地供他繼續騎乘。

另外，2019年在土耳其，原本想接著去高加索地區的喬治亞、亞塞拜然和亞美尼亞。但苦心安排的計畫卻趕不上未算準的變化，前兩地都因持台灣護照而遭拒發簽證；亞美尼亞則是因為和土耳其關係惡劣，不給從土耳其入境。

好不容易等到疫情結束，去年10月，陳峻永重新整裝回到非洲尚比亞繼續未竟旅程，途經辛巴威、莫三比克、史瓦帝尼後，搭機二訪土耳其，再騎經伊朗乘船入境阿聯杜拜，正式踏入環球第80國。

陳峻永昨天在杜拜拜會了駐杜拜台北商務辦事處處長張治平，張治平和陽明海運公司駐中東地區總代表姜家澤，特別挑選當地一家中式餐廳設宴款待陳峻永，並與陳峻永交流單車環球的旅程心得。

陳峻永表示，此次旅途如同以往，得到很多路人溫暖的關切和愛心食物。只是到了杜拜後，著實領教到沙漠地區的酷熱氣候，尤其是兩個月前，才在土耳其經歷冰寒下雪天。他認為，克服不同環境的各種嚴峻氣候條件，也是身為單車環球騎士的天職之一。

陳峻永也分享，在土耳其和伊朗時，都深切感受到兩國人民純樸而踏實的個性。在當地常常在馬路上被汽車按喇叭，不過那並非催促，而是路過民眾在對他親切地打招呼。

當中央社記者問及，此次中東之旅是否有受到「以哈戰爭」的影響，陳峻永說，4月中旬伊朗對以色列發射300架無人機和飛彈時，他恰巧就在伊朗。他的伊朗朋友提醒他千萬不可以告訴伊朗人他到過以色列。結果有其他伊朗人好奇「Jacky Chen」（陳峻永的英文名字）是哪號人物而上網查詢他的經歷時，查出來的資料卻剛好都是他在以色列接受外媒採訪的新聞。幸好，那名伊朗人並非政治狂熱分子，未對此有過度反應。

張治平則對陳峻永堅持近10年完成夢想的毅力與耐力表示佩服，陳峻永露出微笑說：「前方還有人在等我去認識他們。」

陳峻永指出，這10年旅程最大的收穫就是「正向心態」。由於沿路接受很多陌生人的熱情相助，讓他感受到正面力量，並對各種困境慢慢培養出隨遇而安的「慢心境」，也開始學會正面面對各種挑戰，發現事情都能迎刃而解。

身穿背面印有「GO OR DIE『永』遠不回頭之不去會死」標語車裝的「永哥」，預計24日從杜拜搭船返回伊朗，掛回已累積有100公斤重行囊的拖車後，飛到巴基斯坦或阿富汗，再接往亞洲各國的行程，一路騎回終點站台灣家鄉，完成他環球計畫的最後一塊拼圖。