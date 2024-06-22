中法天文衛星將於西昌升空 研究伽瑪射線爆

中國與法國合作的一顆天文觀測衛星將於今天在西昌發射升空，這顆衛星的任務之一是探測宇宙最強大的爆炸「伽瑪射線爆」，此計畫是東西強權太空合作值得關注的例子。

法新社報導，由中法工程師共同開發的SVOM，中國稱之為「天基多波段空間變源監視器」（SpaceVariable Objects Monitor, SVOM）將用來尋找伽瑪射線爆（gamma-ray bursts），伽瑪射線爆所發出的光要經過數十億年才會抵達地球。

這顆重達930公斤的衛星將由中國「長征二號丙運載火箭」推送升空，它攜帶4台儀器，法國2台、中國2台，發射地點是在中國西南四川省的西昌衛星發射中心。

「伽瑪射線爆」通常發生在巨大恆星（比太陽大20倍以上）的爆炸，或者緻密星（白矮星、中子星和黑洞）的融合之後。

伽瑪射線爆會產生極明亮的宇宙光束，可釋放出約等於超過10的18次方個太陽的能量。

位在紐約的弗拉提倫研究所（Flatiron Institute）天體物理學中心科學家高特里布（Ore Gottlieb）向媒體表示，觀察「伽瑪射線爆」就像「回顧過去，因為它們發出的光需要很長的時間才能抵達我們這裡」。

這些射線帶著太空旅行所穿過的氣體雲和星系痕跡，這些具有價值的數據可進一步協助理解宇宙的歷史和演化。

法國巴黎天體物理研究所（Institut d'Astrophysiquede Paris）的天體物理學家戴涅（Frederic Daigne）說：「我們對伽瑪射線爆本身感到興趣，因為它們是非常極端的宇宙爆炸，使我們能夠更能理解某些恆星的死亡。」

這項天文觀測計畫源於法國和中國太空機構以及雙方其他科學技術團體之間的合作。

西方和中國之間這種層級的太空合作相當罕見，特別是美國自2011年以後，禁止國家航空暨太空總署（NASA）與北京之間的所有合作。