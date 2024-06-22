灣聲樂團赴三得利音樂廳演出 「仰望星空」引共鳴

灣聲樂團啟動「世界十大音樂廳展演計畫」，21日晚間在日本東京三得利音樂廳演出，安可曲特別準備能夠引發日本觀眾共鳴的「仰望星空」，並邀請十多名日本友人上台演唱，氣氛溫馨。

灣聲樂團19日在熊本縣立劇場音樂廳演出後，21日轉赴東京，在世界知名的三得利音樂廳（SuntoryHall）演出。

正在日本參加論壇活動的宏碁集團創辦人施振榮是灣聲樂團後援會會長，特別到場聆聽。駐日代表謝長廷，以及日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司等不少日本政界友人也到場欣賞。

灣聲樂團音樂總監李哲藝親自向現場觀眾介紹演奏曲目，上半場為他創作的「四月雨幻想曲」，以及融合鄧麗君代表歌曲「何日君再來」、「月亮代表我的心」到「我只在乎你」等旋律的「金色年代小提琴協奏曲」，由小提琴家林品任擔任獨奏。下半場為「探戈的歷史」、作曲家顏名秀的「田水寄語」及李哲藝創作的「絃舞Ⅰ」。

第一首安可曲目準備了「夜來香」，相當興奮能在三得利音樂廳演出的林品任特別上台加入演奏。接下來的安可曲目為「仰望星空」，李哲藝特別邀請十多名熱愛歌唱的日本當地友人上台演唱，希望會唱的觀眾也加入合唱。演奏時，許多觀眾隨著熟悉的旋律搖擺，場面溫馨。

最終安可曲則是以留日作曲家鄧雨賢的「望春風」劃下完美句點。

李哲藝表示，這個晚上能夠透過音樂，讓所有人享受非常美好的聲音，是一個非常幸福的時刻。