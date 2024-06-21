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用ChatGPT作弊？ 土耳其高中生遭禁考大學還得被關

聯合新聞網／ 綜合報導
警方公布男學生作弊用的球鞋和其他設備。圖擷自YouTube/伊斯坦堡通訊社
警方公布男學生作弊用的球鞋和其他設備。圖擷自YouTube/伊斯坦堡通訊社

土耳其一名高中生在參加大學考試時，使用AI協助自己作答作弊，事件曝光以後男學生不只面臨牢獄之災，未來兩年也被禁止參與大學入學考試。

ODDITYCENTRAL報導，6月8日，土耳其舉行第一階段的高等教育機構考試的基礎能力考試。考試當天一名學生被發現使用網路和AI系統作弊，結果被監考人員發現，當場抓包。

據報這名考生的設備不只能連上網路，還有隱藏式的鏡頭，甚至還設有AI驅動的軟體。雖然警方並未公布這名考生使用的AI系統，但據當地媒體影射，男學生使用的疑似就是近幾年最夯的ChatGPT

伊斯帕爾塔警方的聲明稿中提到，男學生的運動鞋內裝了一個小型路由器，所以可以規避考場路口的檢驗。他將智慧型手機偽裝成卡夾、襯衫上的扣子是高畫質鏡頭，耳朵裡還帶著無線耳機。

監考人員發現他行為可疑，靠近一看發現他戴著耳機，於是將他請出考場。原來耳機和鏡頭都跟手機連線，手機上的AI軟體則能即時讀取考卷上的問題，再把答案傳到耳機裡。

雖然警方並未公開男學生的身分，但因為大考作弊，他必須入監服刑，未來兩年也被禁止再參加大學考試。

AI ChatGPT 土耳其

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