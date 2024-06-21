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吃素養生才健康？最新研究揭「3長壽關鍵」 吃葷者更可能活到百歲

聯合新聞網／ 綜合報導
吃素養生的飲食攻略蔚為流行，不少民眾為了更長壽、健康，會刻意減少肉類的攝取量。 情境示意圖／Ingimage
吃素養生的飲食攻略蔚為流行，不少民眾為了更長壽、健康，會刻意減少肉類的攝取量。 情境示意圖／Ingimage

吃素養生的飲食攻略蔚為流行，為避免心臟病和糖尿病，不少民眾會刻意減少肉類的攝取量。不過，近年有越來越多研究顯示，將肉作為日常飲食的一部分，更可能改善整體健康並延長壽命，日前最新發表的論文則進一步指出，每周飲食較多樣化（包括攝取肉類）者，比嚴格控制飲食的人，高出23％的機率能活到100歲。

事實上，2022年澳洲一篇關於各國肉類消費和預期壽命的論文，便已指出平均消費肉類較多的國家，其民眾的預期壽命也較高。在另一篇2015年的論文則發現，吃素10年的人因任何原因死亡的風險比吃肉的人高20％。

儘管早年許多研究皆表明，每天吃紅肉會增加罹患結腸癌的風險，同時將紅肉與心臟病、中風的風險聯繫起來，但肉類仍是增加蛋白質和其它必需營養素的重要來源。

根據外媒「每日郵報 Daily Mail」報導，一篇最新發表於「美國醫學會雜誌（Jama Network Open）」的論文研究了中國大陸各地共5222名80歲以上長者（包含1454名百歲人瑞）的詳細健康數據，專家發現，不吸菸加強運動多樣化飲食是長壽最重要的3項要素，且均衡飲食者成為百歲人瑞的可能性高出了23％。

研究結果顯示，每周吃滿9大類食物（穀物、蔬菜、水果、大豆及其製品、雞蛋、肉類、魚類、牛奶與乳製品、油）的人更有可能活到100歲。至於人們的教育程度、婚姻狀況、晚年飲酒、居住地以及身體質量指數（BMI）等方面則未見對壽命有顯著影響。

研究人員指出，針對該篇論文的研究結果，團隊缺乏有關那5222名長者年輕時生活方式的行為資訊，且不能完全排除早年生活樣態與長壽的潛在關聯。不過，研究團隊也強調，健康的生活方式與長壽的可能性高度相關，研究結果證明了「不吸菸、加強運動和多樣化飲食」的重要性，即使在高齡時也是如此，並堅稱「改善健康永遠不會太晚」。

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