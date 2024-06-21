布拉格交響樂團成軍90年 高堡演出「我的祖國」

布拉格交響樂團今年邁向成軍90週年，當地時間19日在知名景點高堡舉行免費露天音樂會，演出全本史麥塔納「我的祖國」交響詩，氣勢壯闊，吸引數千樂迷爬上陡丘攜家帶眷聆賞。

布拉格交響樂團（Prague Symphony Orchestra,FOK）1934年成立，是布拉格重要的交響樂團之一，今年成軍90年，樂團大手筆上高堡（Vyšehrad）搭建戶外舞台，演出捷克重要音樂家史麥塔納（BedřichSmetana）代表作「我的祖國」交響詩。

樂曲6個樂章分上下半場演出，樂曲進行時，高堡突然烏雲逼近，大風狂吹，氣溫驟降，但絲毫沒有影響數千樂迷聆賞的情緒。演出當天非假日，卻吸引滿場民眾推娃娃車圍坐草地及邊坡，帶著汪星人邊喝酒邊聆賞演出，從這點可窺得捷克從教堂到花園等，到處都可以聽見音樂演出的古典樂發展傳統。

「我的祖國」交響詩由史麥塔納創作，被譽為捷克國民樂派音樂史上里程碑，整首樂曲超過70分鐘，第一樂章與第三樂章回顧捷克民族傳說；第二樂章與第四樂章以音樂描繪捷克大自然壯麗地景；第五樂章與第六樂章以樂音描繪了捷克血淋淋的民族獨立戰爭史，隱喻捷克終將勝利，成為獨立民族國家的期待。

音樂會由樂團首席指揮托馬斯‧布勞納（TomášBrauner）領軍，樂團保留捷克樂團帶點樸實又高貴的獨特音色，樂曲開始，豎琴琴音一出，就將樂迷帶入捷克既傷痛又強韌的歷史氛圍之中。樂曲第一樂章就在描寫這次的演出地點高堡，將地理與歷史充分結合，以樂音感受著捷克民族的發展與盼望。

布勞納是捷克土生土長的指揮，1978年出生於布拉格，2005年從布拉格表演藝術學院指揮專業畢業，赴維也納音樂和藝術大學繼續攻讀指揮，曾獲雅典指揮大獎，從2014年到2018年擔任布拉格廣播交響樂團首席客席指揮。

2018年布勞納受邀帶著布拉格交響樂團到德國慕尼黑以及波蘭波茲南演出，2020年上任布拉格交響樂團首席指揮，在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間布勞納舉行多場線上音樂會，並開拓樂團捷克之外的各類曲目。2022年帶著樂團赴代表性音樂廳德國漢堡易北愛樂廳演出，深獲好評。

捷克交響樂團數量眾多，名稱大同小異，而布拉格交響樂團駐地在史麥塔納音樂廳，重要性不言而明。除此之外，布拉格交響樂團今仍保留最初創立時期的捷克文縮寫FOK（Film, Opera, Koncert），作為重要的識別度。過去此團包括指揮家蕭提、小澤征爾等都曾客席。

布拉格交響樂團公關泰瑞莎（Tereza Axmannová）接受媒體訪問時表示，布拉格交響樂團尚未去過台灣，但曾到過日本演出，希望未來有機會能夠造訪台灣。