越南中高端旅客崛起 搭機赴台轉乘郵輪成新玩法

越南中產階級興起，出國旅遊追求多元與深度，交通部觀光署駐胡志明市辦事處近日籌組踩線團來台體驗飛航郵輪行程，旅客先搭機至台灣再搭郵輪前往日本沖繩，享受「一程多站」的旅遊體驗。

交通部觀光署邀請27名越南旅行社業者、媒體及旅遊網紅來台體驗飛航郵輪行程（Fly-Cruise），踩線團16日搭機來台後先到台北、基隆旅遊，18日搭乘挪威郵輪奮進號（Norwegian Spirit）前往日本沖繩，21日再從台灣搭機回越南。

踩線團16日抵台後陸續參觀仙洞巖、佛手洞、信二防空洞、基隆塔、潮境公園、正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島地質公園等，並造訪台北大稻程以及前往寧夏夜市品嘗「千歲宴」。

踩線團成員之一、越南記者段明英（Doan MinhAnh）首次來台旅遊，最喜歡潮境公園以及和平島地質公園。她說，這兩個公園占地廣闊，且擁有非常豐富的海洋生態系統與優美的景色，讓她印象深刻。

專營郵輪旅遊的越南旅行社FLY CRUISES市場開發經理吳珍妮（Jenny Goh）隨團來台考察。她表示，越南郵輪客群目前量還不多，但這一中高端客群2018年之後逐漸成形，主要是公司的獎勵或酬賓旅遊。

吳珍妮分析，依經驗來看，在所有的飛航郵輪行程中，台灣、日本的串聯尤其受越南旅客喜愛，原因在於台、日的民情好客、熱情，服務品質好、環境乾淨、空氣清新。6天5夜的行程每人約落在1500美元。

交通部觀光署統計顯示，台灣地理位置優越，2019年COVID-19疫情前已是亞洲第2大郵輪客源市場，在台搭乘郵輪的旅客超過百萬人次，600航次以上的郵輪來台停靠或以台灣為母港，經濟產值達10億美元（約新台幣323億元）。

台灣交通路網便利、岸上旅遊資源豐富，愈來愈多郵輪公司將台灣作為Fly-Cruise亞洲航線轉運站。交通部航港局公布最新郵輪預報資料顯示，今年將靠泊482艘次，相較去年的327艘次，大幅成長47%。

交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，郵輪旅遊主要吸引越南中高端客群。近來赴中國、韓國、日本及台灣等東北亞線的產品相繼問世，自2023年10月迄今已有9團近百人次來台搭乘郵輪前往日本。

他說，在簽證方面，台灣對越南的觀宏專案針對飛航郵輪團給予兩次進出的簽證核發便利，若由台灣搭乘郵輪出發前往日本也免申請簽證，對越南民眾來說是相當有吸引力的旅遊產品。