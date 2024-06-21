12歲猶太少女遭輪姦 巴黎數百人上街抗議反猶

法國一名12歲猶太女孩本月15日遭輪姦，引發全國憤慨，數百人今天走上巴黎街頭抗議反猶主義和「性侵文化」。

這起輪姦案發生後，反種族歧視團體、人權和女權組織號召示威。

反種族歧視團體SOS Racisme會長索波（Dominique Sopo）說，這是「一樁令人毛骨悚然的反猶罪行」。

婦女基金會（Women's Foundation）主席梅菲爾（Anne-Cecile Mailfert）說，此案反映出加薩（Gaza）戰爭以來反猶主義盛行，也凸顯「被灌輸色情內容」的「年輕人較有可能接受性侵文化」。

24歲的猶太女子斯菲茲（Ner Sfez）說，她是出來抗議「匯集性別歧視與反猶主義」的罪行。

這起案件經媒體報導後，昨天已有數百人在巴黎與里昂（Lyon）示威。

警方消息人士透露，住在巴黎西北郊庫爾布瓦市（Courbevoie）的受害猶太女孩告訴警方，案發當天，有3名12歲到13歲的男孩在她家附近一座公園接近她。

一名警方消息人士告訴法新社，她被拖到一個棚子裡遭受毆打和性侵，這些人還威脅要殺害她，並說了一些反猶言論。

其中一名男孩把性侵過程錄影下來，另一名男孩揚言，如果她敢說出去，就會殺掉她。

兩名13歲男孩本月18日被控輪姦、反猶侮辱和暴力，以及威脅殺人，目前已被拘留。

另一名12歲男孩被控反猶侮辱和暴力、威脅殺人，但未被控性侵，並已獲准返家。

除了以色列和美國之外，就屬法國猶太社群最龐大。

以處理警察暴力案件聞名的律師阿里米（ArieAlimi）身兼法國人權聯盟（Human Rights League）副會長，他說，反猶主義、種族歧視和性別歧視「隨處可見」。

在法國即將於本月30日和7月7日舉辦國會選舉兩輪投票之前，阿里米呼籲選民不要讓極右翼掌權以「實施種族歧視、反猶和性別歧視的政策」。

但他也說，聽到「部分自稱左派人士的反猶言論」令他很傷心。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派聯盟在本月初歐洲議會選舉中慘敗給極右翼，他隨後宣布解散國會、提前國會選舉。

在他做出這項出人意表的決定後，部分右翼與極右翼結盟，左派也組成新聯盟，兩邊都指控對方反猶。