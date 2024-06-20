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日本祇園祭高級觀眾席 今年暫緩提供酒類及食物

中央社／ 東京20日綜合外電報導
祇園祭是日本三大祭之一，由京都市八坂神社負責執行祭典。八坂神社宮司（神社負責人）野村明義因為反對在高級觀眾席提供酒類及料理，日前向京都市觀光協會表態有意請辭理事一職，因此讓觀光協會決定改變作法。圖／聯合報系資料照
祇園祭是日本三大祭之一，由京都市八坂神社負責執行祭典。八坂神社宮司（神社負責人）野村明義因為反對在高級觀眾席提供酒類及料理，日前向京都市觀光協會表態有意請辭理事一職，因此讓觀光協會決定改變作法。圖／聯合報系資料照

日本共同社報導，京都市觀光協會今天宣布，有關今年針對祇園祭「山鉾巡行」（花車遊行）販售的高級觀眾席，將暫緩提供酒類及食物。今年山鉾巡行將於7月17日登場。

祇園祭是日本三大祭之一，由京都市八坂神社負責執行祭典。八坂神社宮司（神社負責人）野村明義因為反對在高級觀眾席提供酒類及料理，日前向京都市觀光協會表態有意請辭理事一職，因此讓觀光協會決定改變作法。

野村去年就反對在高級觀眾席提供酒類與料理，並在今年春天要求京都市觀光協會做出因應。野村說，「祭典是為了平息瘟疫的神事（祭神儀式），不是讓大家邊喝酒享受美食邊觀看的一場遊行或秀」。

野村今天跟京都市觀光協會共同召開記者會時表示，由於雙方已進行協商，所以他決定繼續擔任理事。

京都市觀光協會負責人今天在記者會上說，「事前未能確實進行說明，將深切反省」，今年高級觀眾席上將只會提供非酒類冷飲及水。

野村說，「像看秀一樣喝酒讓人覺得不太合適，我們都同意要讓祇園祭變得更好」。

京都市觀光協會2023年首度銷售祇園祭重頭戲前祭的「山鉾巡行」高級觀眾席門票，每個座位要價40萬日圓，主要對象鎖定訪日外國客，過程中會提供酒類等飲品及傳統日式料理等。

高級觀眾席每個座位售價，今年調降為15萬日圓（約新台幣3萬1000元）及20萬日圓。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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