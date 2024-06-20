船隻漏油污染星國海灘...遊客無法戲水嘆可惜 官方：清理工作有進展

新加坡熱門景點聖淘沙海灘受到船隻漏油污染，持續進行清理作業，新加坡交通部長徐芳達今天說，清理工作取得了進展，但仍需一段時間才能完全清除。有遊客表示可惜無法自在地躺在沙灘、在海水中打滾，期待很快再到海邊戲水。

新加坡日前因船隻事故油料外洩，聖淘沙海灘受到污染，相關單位關閉部分海灘展開清理作業。新加坡海事及港務管理局、國家環境局、國家公園局、土地管理局、公用事業局、食品局、聖淘沙發展局發布聯合新聞稿表示，聖淘沙西樂索（Siloso）海灘、巴拉旺（Palawan）海灘、丹戎（Tanjong）海濱的圍油欄已經完成架設，以防止更多油污被沖上岸。

徐芳達在臉書發文表示，清理工作取得了進展，但仍需一段時間才能完全清除，目前重點是清理水面和陸地上浮油和油膜，這些油污可透過無人機監控和衛星影像所見，下個階段將沖洗滯留油污，例如岩石及堤壩上的。

受到油污影響，聖淘沙海灘上的人潮活動減少，英國遊客告訴記者，每次到新加坡旅遊一定到聖淘沙感受陽光洗禮，可惜此行遇到油污事件無法自在地躺在沙灘、在海水中打滾，期待很快能再到海邊戲水。

新加坡媒體聯合早報報導，西樂索海灘的大部分油污沙子完成清除，巴拉旺海灘和丹戎海濱的清潔工作仍在進行，等西樂索海灘清理工作完成後，下一階段將集中清理巴拉旺和丹戎海灘，目前海灘正常開放，島上的商業活動也照常進行，但仍禁止進行海上活動和海裡游泳。

報導指出，東海岸公園的清理工作進展順利，海灘上大部分油污已清除。不過，由於潮汐可能會繼續捲入殘留油污，因此需要一些時間才能全數清理完畢。