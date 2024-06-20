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2千年歷史！西班牙發現最古老液狀葡萄酒 考古學家打開骨灰甕驚呆

中央社／ 亞特蘭大19日綜合外電報導
研究人員最近在西班牙南部發現世界上歷史最悠久的液態葡萄酒，這些酒是裝在羅馬時期墓穴的骨灰甕中，距今有2000年的歷史。情境示意圖。圖／Ingimage
研究人員最近在西班牙南部發現世界上歷史最悠久的液態葡萄酒，這些酒是裝在羅馬時期墓穴的骨灰甕中，距今有2000年的歷史。情境示意圖。圖／Ingimage

研究人員最近在西班牙南部發現世界上歷史最悠久的液態葡萄酒，這些酒是裝在羅馬時期墓穴的骨灰甕中，距今有2000年的歷史。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西班牙哥多華大學（University of Cordoba）的科學家在17日發表的一項研究中，對上述骨灰甕的內容物進行了分析。該骨灰甕是在2019年卡摩那（Carmona）一間房屋裝修時所發現。

這項研究的主要作者，哥多華大學有機化學教授阿雷博拉（Jose Rafael Ruiz Arrebola）向CNN表示，該甕發現內有火化遺骸，以及被認為來自火葬柴堆的焚燒象牙，還有約4.5公升的微紅色液體。

裝有骨灰甕的墓穴是在房屋裝修時發現，研究人員隨後對其中液體進行化學分析結果發現是酒。「當考古學家打開甕時，我們幾乎呆住了」，「這實在令人驚訝」。

阿雷博拉表示這是一個極大的驚喜，因為葡萄酒通常很快就會蒸發，而且化學性質不穩定。

阿雷博拉表示，這代表我們發現幾乎不可能找到的東西」。他解釋說，葡萄酒要密封保存才能防止蒸發，目前尚不清楚密封狀態究竟是如何形成。

阿雷博拉說，進一步的化學分析讓研究小組認定該液體是白酒，因為它不含丁香酸（syringic acid），這是一種僅存在於紅酒中的物質。

阿雷博拉補充說，它還具有與該地區現在生產的菲諾（fino）型雪莉酒有著相似的礦物鹽成分。

阿雷博拉表示「這是獨一無二的」。「我們很幸運能夠找到並分析它，這是一生中只能看到一次的東西。」

研究人員認為，他們的發現推翻了目前最古老液態葡萄酒的紀錄，德國的斯派爾市（Speyer）曾發現1個酒瓶，據信已有約1700年歷史，然而在斯派爾發現的酒瓶，年代尚未經過化學分析證實。

這座羅馬時期的墓穴有6個裝有遺骸的骨灰甕，此為其中之一。

阿雷博拉說，金戒指和其他珍貴文物的發現，代表墓穴是由一個富有家庭建造。

阿雷博拉解釋，人們對他們的生活可能所知甚少，因為火葬會破壞所有的DNA，這代表難以斷言此6人是否有著親屬關係。

阿雷博拉現在計劃找出這些酒與當地哪些現代葡萄酒最為相似，儘管還有數百種葡萄酒尚待研究。

這項研究發表在「考古科學期刊：報告」（Journalof Archaeological Science: Reports）

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羅馬 考古 葡萄酒

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