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太離譜！陸女讓孩子「當街拉屎」濟州島居民怒吼：有常識嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
陸女的誇張行徑，讓當地居民看不下去。圖／取自X平台(@LEMIN79)
陸女的誇張行徑，讓當地居民看不下去。圖／取自X平台(@LEMIN79)

由於前往濟州島遊玩的韓國人越來越少，因此當地增加國際航線還有郵輪行程希望可以振興旅遊經濟，不過，由於遊客增加，亂象自然也變多。最近有當地人發現，有一名中國的媽媽讓孩子當眾拉屎，讓他氣炸直呼：有沒有常識？

根據韓國媒體「NEWS 1」19日報導，一名當地人公開了一張照片，憤怒寫下「中國人去濟州島玩沒什麼問題，但他們卻讓自己的孩子在馬路旁當街拉屎，作為一名居民，我非常生氣，也向警方舉報了這件事」。

從照片中可見，這名男孩就當眾蹲在人行道旁邊，脫下褲子大便，在他的旁邊，站著一位疑似是他的母親還有一名同伴，她就靜靜的看著，並沒有覺得有哪裡不妥的樣子。

該居民憤怒地說：「他們到底在想什麼？我們國家的人連狗屎都會知道要裝進袋子裡，更何況是人類的糞便，到底為什麼要來汙染別人的國家呢？」他繼續說道「我不知道他們有沒有常識，因為他們連紅綠燈都看不懂，都會成群結隊隨意穿越馬路」。

有一名目擊者拍下影片表示，第一次看到這種情況，覺得太傻眼了所以才拍，他們又是中國人，跟他們說英文勸導也都不理。

網友對此也表示，「連鄰居家的狗拉屎都會放進垃圾袋裡，這真的是人嗎？」、「這也該算是中國文化嗎？」、「在那個國家，在街上大便是每天都會發生的事情嗎？」

出國旅遊 南韓

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