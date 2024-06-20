日本設1.8公尺高柵欄 阻遊客闖夢之大橋拍富士山

日本「富士山夢之大橋」已成外國遊客拍攝富士山熱門景點，當局繼在車道中央分隔區域設置「簡易柵欄」後，昨天進一步安裝高度約1.8公尺的金屬柵欄，防止遊客擅闖引發危險。

日本放送協會（NHK）報導，金屬柵欄設置作業預計近日將完工。

已成外國觀光客心目中熱門拍攝景點的「富士山夢之大橋」，位於行經富士市的國道（類似台灣的省道）139號，儘管大橋旁有一處專供行人通行的天橋，但外國觀光客為拍攝美景，有人不顧危險直接走進大橋的車道內，甚至在橋中央的雙向車道分隔區域停留取景。

為因應觀光客這種危險脫序行為，日本中央政府5月29日已先在橋上設置高度約80公分、長度約400公尺的「簡易柵欄」。

富士市政府表示，多的時候每天會有約300名觀光客到訪夢之大橋。主管該處道路的國土交通省靜岡國道辦公室，昨天開始在中央分隔區域安裝防止遊客隨意進入的柵欄。

作業人員昨天在現場組裝的柵欄跟支柱都是金屬製，高度約1.8公尺、長度約400公尺。

接受富士市政府委託負責在現場引導遊客的男性說，接下來進入登山季，觀光客也會增加，因為有人會進入車道分隔區域大肆嘻鬧，等柵欄完工後就能安心了。

除了夢之大橋，山梨縣富士河口湖町公所為解決「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題，日前在知名超商外架設黑布阻擋外國觀光客拍攝富士山，接著又出新招，在黑布上張貼QR碼介紹其他拍攝景點，希望分散遊客。