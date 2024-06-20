厄瓜多大停電 地鐵乘客隧道內摸黑找出口

南美洲國家厄瓜多輸電網絡今天發生故障，導致全國經歷數小時的大停電，大眾運輸服務、交通號誌和其他關鍵服務都陷入癱瘓，部分乘客被迫在漆黑的隧道內徒步找尋出口。

法新社報導，約自下午3時過後開始發生停電，導致首都基多（Quito）地鐵列車突然停駛，數以百計乘客被請下車，令人大感錯愕。

部分乘客被迫在漆黑的地鐵隧道裡徒步走上很長一段路，直到找到出口。

停電發生3個小時後，公共工程部長暨代理能源部長盧克（Roberto Luque）在社群媒體X上表示，全國95%的服務已恢復運作。

盧克稍早曾宣布「輸電線路發生故障，導致連鎖斷電」，使得全國各地發生大規模停電。

擁有300萬人口的基多交通號誌失靈，為了維持秩序，警察被迫駐守各大路口指揮交通。

停電發生後約1個小時內，基多部分地區已逐漸恢復供電。

據路透社報導，這場停電風波使得厄瓜多全境約1800萬人陷入黑暗之中，盧克也指出，缺乏維護是造成這次停電的原因之一。

他說，「今天發生的事情再次證明了我們正在應對的能源危機」，並列舉近來由於發電不足導致的非計劃性停電問題。

盧克強調，今天的停電事件是由於輸電線路缺乏投資造成，而這本來可以避免。

他表示：「這些系統和供電網絡多年來都缺乏投資，而如今我們正在承受相關後果。」

厄瓜多今年4月遭遇輪流停電，因為一場嚴重乾旱導致主要水力發電水庫蓄水量幾乎乾涸，哥倫比亞也因為國內鬧乾旱，暫停對鄰國出口電力。

厄瓜多92%的電力來自水力發電廠。