印度發生假酒事件 至少30死100餘人送醫

印度南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）至少30人因飲用假酒喪生，100餘人送醫救治，多人情況危殆。地方官員擔憂，死亡人數可能還會上升。

「今日印度」（India Today）新聞網今天報導，加拉庫里奇縣（Kallakurichi）民眾在市集購買非法販賣的酒品飲用，不久後開始出現嘔吐、腹瀉、眼花等症狀，消費者當中許多是勞工。

報導引述當地官員說，迄今已有30人疑因飲用假酒死亡，100餘人仍在醫院治療，包括女性在內，其中多人情況危殆，死亡人數恐會上升。

警方逮捕一名涉嫌販賣假酒的男子，並從他的住處搜出200公升的非法酒品，初步檢驗發現含有甲醇。

坦米爾那都邦首席部長（Chief Minister）史塔林（M. K. Stalin）在社群平台X發文，對事件感到震驚與難過，並稱涉案者已被逮捕，未能制止假酒流通的官員將被究責。

坦米爾那都邦總督（Governor）拉維（R. N. Ravi）表示，假酒事件層出不窮，奪走許多人命，反映出相關部門打擊假酒力道不足，必須正視。

坦米爾那都邦是外商投資印度的重鎮，首府是清奈（Chennai）。

外貿協會駐清奈辦事處主任施育龍告訴中央社，並無台商受到影響，只是印度不時傳出販賣假酒事件，建議台商來印度自己要帶酒。

廉價私釀酒在印度鄉村地區頗為普遍，經常含有可以致命的甲醇。今年3月，旁遮普邦（Punjab）桑格魯（Sangrur）發生類似事件，造成20餘人死亡、40餘人住院，警方逮捕6名涉案者。

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