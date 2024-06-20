快訊

蘋果中止開發Vision Pro 2！專家列2點讚「是好事」：可再創蘋果奇蹟

台大妹應徵陪讀 國中生家長開「3小時500元」！網罵翻曝15年前價格

靠疫情崛起！日本「無人冷凍餃子」店熱潮衰退 恐步高級吐司後塵

聯合新聞網／ 綜合報導
日本在疫情期間曾吹起冷凍餃子熱潮，但現在許多據點紛紛收攤。示意圖。圖／Ingimage
日本在疫情期間曾吹起冷凍餃子熱潮，但現在許多據點紛紛收攤。示意圖。圖／Ingimage

日本疫情期間，因為外食減少，自炊需求增加，使得方便又物美價廉的「冷凍餃子」業界興起，短期間內店面擴增十倍以上。然而疫情過後，冷凍餃子熱潮退去，也讓許多業者面臨經營困難。

根據日本媒體「マネー現代」報導，2019年7月開始販售無人冷凍餃子的「餃子の雪松」，曾經一度取得該市場的最大佔有率。疫情期間的2022年時，雪松在日本有著超過400個營業據點，經營層也宣示2023年的目標，打算擺在全日本設置1000個據點。

然而到了2024年6月，雪松官網上顯示的據點數量，卻僅剩374間，比起全盛期還要少10％左右。連這樣的知名品牌都紛紛縮店，不難想像其他規模較小的業者，肯定也陷入苦戰之中。

報導指出，2020年年底時，全日本只有約131間無人餃子店。但到了2022年，數量已膨脹為1282間，可以說是隨著疫情而起的事業。等到疫情漸漸退去，市場也明顯出現飽和，擴店速度大幅衰退。

對消費者而言，冷凍餃子可以一次大量購入，料理方式也相當簡單，是主要的特色。不過疫情間真的擴增太多店家了，且「無人販售」這樣的形式，後來也應用在了一般蔬菜、肉品等食材上，提供消費者更多選擇。

報導分析，冷凍餃子店熱潮衰減，讓人想起過去「高級吐司」曾在一時蔚為流行，許多店家都大排長龍。但現在流行衰退，很多高級吐司店紛紛關門大吉。餃子雖然還算日常食物，跟高級吐司、珍珠奶茶不太一樣，但難保幾年之後，會不會出現一些改變。

日本 水餃 疫情

延伸閱讀

和食白飯放哪有差？她堅持放左邊才對引網戰翻 官方有標準答案

兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

不再是阿宅聖地？秋葉原轉變面貌 御宅族凋零「剩一堆外國人」

日本世界遺產「姬路城」要變貴了？外國客擬漲價4倍 盼改善觀光公害

相關新聞

靠疫情崛起！日本「無人冷凍餃子」店熱潮衰退 恐步高級吐司後塵

日本在疫情期間，因為外食減少，自炊需求增加，使得方便又物美價廉的「冷凍餃子」業界興起，短期間內店面擴增十倍以上。然而如今疫情過後，冷凍餃子熱潮退去，也讓許多業者面臨經營困難。

日本設1.8公尺高柵欄 阻遊客闖夢之大橋拍富士山

日本「富士山夢之大橋」已成外國遊客拍攝富士山熱門景點，當局繼在車道中央分隔區域設置「簡易柵欄」後，昨天進一步安裝高度約1...

厄瓜多大停電 地鐵乘客隧道內摸黑找出口

南美洲國家厄瓜多輸電網絡今天發生故障，導致全國經歷數小時的大停電，大眾運輸服務、交通號誌和其他關鍵服務都陷入癱瘓，部分乘...

印度發生假酒事件 至少30死100餘人送醫

印度南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）至少30人因飲用假酒喪生，100餘人送醫救治，多人情況危殆。地方官員擔憂，死...

日本外國遊客連三個月破300萬 台灣旅客數創同期新高

於日圓貶值增添吸引力，日本5月外國遊客連續第三個月突破300萬人次大關，來自台灣的遊客年增率維持在五成以上，依然多於40...

風光不再！時隔5年重遊香港 日網友貼2張強烈對比圖嘆「絕望」

過去香港是亞洲的金融重鎮，商業發展程度高、人文薈萃。不過在這幾年，受到疫情和幾次重大事件影響，風貌變得跟過去不太一樣。近來一位日本網友，就藉由一張對比圖，感慨香港已經明顯不同了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。