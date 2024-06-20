風光不再！時隔5年重遊香港 日網友貼2張強烈對比圖嘆「絕望」
過去香港是亞洲的金融重鎮，商業發展程度高、人文薈萃。不過在這幾年，受到疫情和幾次重大事件影響，風貌變得跟過去不太一樣。近來一位日本網友，就藉由一張對比圖，感慨香港已經明顯不同了。
日本X網友「水兵（mdvdt_f）」近來分享兩張對照圖，這兩張照片都在香港的同個街口取景。左圖中可以看到街上人來人往，有著各式各樣的招牌，以及更換人民幣的指示，顯得一片欣欣向榮。
時隔五年，網友重遊故地，卻發現雖然還是有些人群，但和過去已經完全不能相比。本來密密麻麻的店家招牌，如今也不復見了。明明是同一個場所，卻有如此巨大的變化，讓這位網友感到近乎絕望。
5年ぶりに香港来たら何もかも変わってて絶望してる。— 水兵 (@mdvdt_f) June 18, 2024
これ、同じ場所なんだぜ…… pic.twitter.com/hhTSJ5JsEY
很多人也紛紛留言回應「賽博龐克感蕩然無存了」、「變得像秋葉原一樣很寂寞」、「失去了拍照價值」、「變成了個無聊的地方」、「真的假的，我對香港的印象還停留在左邊耶」、「我應該早一點去的」、「說成是東京哪裡搞不好我會信」、「聽說好像是基於安全理由撤掉看板的」、「才五年就變這樣啦」。
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