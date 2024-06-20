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厄瓜多驚傳全國大停電！1800萬人陷入一片漆黑 商店沒電、大眾運輸暫停

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厄瓜多驚傳全國大停電！1800萬人陷入一片漆黑

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
厄瓜多於當地時間19日下午3時多驚傳全國大停電，約1800萬人陷入一片漆黑。法新社
厄瓜多於當地時間19日下午3時多驚傳全國大停電，約1800萬人陷入一片漆黑。法新社

厄瓜多於當地時間19日下午3時多驚傳全國大停電，約1800萬人陷入一片漆黑，包括首都的地鐵等大眾運輸也被迫暫停，當局表示正在努力修復故障的電力線路。

衛報報導，厄瓜多公共基礎設施部長盧克（Roberto Luque）19日在社群平台X上發文稱，由於輸電線路故障引發連鎖斷電，導致全國範圍內都沒有電力供應，強調目前正在全力解決這個問題。

有民眾表示，由於交通號誌也停擺，首都基多街道出現混亂，大眾運輸如地鐵也被迫暫停。

地鐵系統於X上表示，由於國家互聯電能系統普遍出現故障，基多地鐵運作中斷，系統正在重新啟動和驗證。

一名民眾說，停電令人驚訝，「我們以為只有這個地區出現停電，但當我們離開時，我們意識到雖然一些商店連接了發電機，但大多數商店沒有電，連交通號誌也壞了。」

事實上，厄瓜多總統諾博亞（Daniel Noboa）已於今年４月宣布進入能源緊急狀態，並坦言有停電的規畫。

停電 厄瓜多 大眾運輸

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