台積電插旗！日本菊陽町補助赴台旅遊 7月起每人可拿1萬日圓

台積電插旗的日本熊本縣菊陽町，從下個月開始將給予前往台灣觀光的町民每人1萬日圓（約新台幣2050元）補助，促進與台灣之間的交流。

隨著台積電進駐當地，來自台灣的台積電員工與眷屬也相繼在菊陽町展開生活。菊陽町的台灣籍居民數量這一年快速攀升，後續預料將持續增加。

日本放送協會（NHK）報導，為了促進與台灣交流，菊陽町從7月1日開始啟動補助項目，提供前往台灣旅遊的町民每人1萬日圓補助金。申請人必須是在菊陽町進行居民登錄的民眾，前往台灣目的是觀光或休閒，而不是商務旅行，且必需乘坐從熊本機場進出的航班。

結束台灣旅行後，民眾可以在菊陽町政府的官網遞交申請，附上機票存根，以及確認住址的相關文件。每人只能申請一次補助，達到名額上限500人後停止。

熊本縣政府也有補助民眾赴台灣觀光的相關計畫，提供從熊本機場出發的團體旅客每人5000日圓補助，可與菊陽町的補助金同時使用。