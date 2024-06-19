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新竹最美里長日本旅遊遇癡漢襲臀 登上日媒引熱議

中央社／ 東京19日專電
有新竹最美里長之稱的埔頂里長何芝寧。圖／翻攝自何芝寧臉書
有新竹最美里長之稱的埔頂里長何芝寧。圖／翻攝自何芝寧臉書

有新竹最美里長之稱的新竹市埔頂里長何芝寧日前赴日本旅遊，遭到喝醉的癡漢出言騷擾、尾隨，2度遭到襲臀，她忍無可忍重踹對方下體，並報警處理，登上日本媒體。何芝寧受訪表示，這次經歷不會破壞她對日本的印象，未來還是會赴日本旅遊。

日本富士新聞網（FNN）報導，根據何芝寧發布於社群媒體的影片，可以看到她被一名酒醉男子尾隨，對方手上拿著一罐啤酒，不斷用英語和日語和她搭話，詢問她來自哪裡。

這起事件發生於6月15日，地點在日本東京的大塚車站附近。何芝寧隨後離開現場，躲進附近的一家書店。從影片中可見，她在書架間穿梭，轉來轉去，癡漢卻依舊跟在她身後。由於他緊跟不放，何芝寧愈來愈不安。

她受訪表示，「我一直在書店裡跟他繞圈圈，最後我想要走出書店的時候，他突然從後面摸我的屁股，還摸了2次。我很生氣，就踢他了。」

影片中可看到，被踢中下體的癡漢似乎因為太痛苦，在路邊搖搖晃晃的樣子。何芝寧隨後與朋友一起向警方求助，影片最後可看到警察追捕正在逃跑的癡漢。

報導稱，警視廳以違反「迷惑防止條例」將男子以現行犯逮捕。何芝寧雖然遭遇不好的經驗，但她表示，「不會破壞對日本的印象，還是想再去日本玩。」

日本網友相當同情她的遭遇。有網友稱，「被不認識、拿著酒的大叔尾隨，真的好恐怖」。也有網友質疑，從其他管道看到那名癡漢的長相，似乎是外國人，像是來自東南亞，不希望這起事件影響台日關係。還有網友說，根本不該幫對方打馬賽克，應該公布他的長相、姓名，別讓他傷害日本人的形象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

何芝寧 日本 東京 社群媒體

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