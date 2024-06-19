美軍人偷俄女友錢揚言殺人 遭判關流放地近4年

根據路透社記者從法院的報導，一名美國軍人從他女友錢包偷走1萬盧布（約新台幣3642元）並威脅殺人滅口，遭俄羅斯法院判定有罪，今天遭判監禁在俄羅斯流放地近4年。

這項判決為一段火爆的戀情畫下句點。這場從南韓談到俄羅斯的跨國戀情，讓一名已婚的美國上士與一名俄羅斯女子走在一起，之後又因為鬧上法庭而分離。

34歲的美國上士布萊克（Gordon Black）與他的女友瓦舒克（Alexandra Vashchuk）是在南韓認識，布萊克在與女友大吵了一架後，於5月2日在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）遭到逮捕。

布萊克從瓦舒克錢包偷走1萬盧布並揚言殺害她，遭海參崴佩沃邁斯基地區法院（Pervomaisky DistrictCourt）法官斯特潘科娃（Yelena Stepankova）判定有罪。

布萊克站在法庭的玻璃籠裡，遭判關押在俄羅斯流放地（penal colony）3年又9個月，並被下令償還1萬盧布。

他對威脅殺死瓦舒克不認罪，但承認對偷錢部分有罪，不過他宣稱這是出於必要。他的辯護律師將對這項判決提出上訴。

檢方求處4年又8個月的有期徒刑，而辯護律師要求對布萊克所有罪名作出無罪判決。

布萊克4月退出駐韓美軍韓福瑞斯營（Camp Humphreys）的第8軍團（Eighth Army），永久改變駐地返回德州卡瓦索斯堡（Fort Cavazos），但他卻飛到中國，再前往俄羅斯與瓦舒克會面。

五角大廈表示，布萊克未經授權前往俄羅斯與中國，違反軍隊規定。布萊克在德州有妻子與小孩。他的妻子梅根（Megan）上月向路透社表示，布萊克跟瓦舒克的關係緊張火爆。

布萊克的母親瓊斯（Melody Jones）跟路透社說，布萊克跟著女友前往俄羅斯，覺得他們「吵架吵得很兇」。

俄羅斯目前將至少12名美國公民關在獄中，包括「華爾街日報」記者格什科維奇（EvanGershkovich），他遭控從事間諜活動，將於下週接受閉門審判。格什科維奇否認替美國中央情報局（CIA）蒐集機密的指控。