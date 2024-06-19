機師進入駕駛艙「這儀容」踩大禁忌 外媒：關鍵時刻會影響生命安全

鬍子常被視為一種男子氣概的象徵，有民眾主張全剃掉比較乾淨，也有人認為完全剃掉，整個人看起來會很幼稚，不過有一種職業不能留鬍子，否則關鍵時刻會影響生命安全。

根據《紐約時報》報導，美國大多數航空公司都會提醒機師，一旦進入飛機駕駛艙內飛行，就必須剃掉鬍子，雖然這不是政府強制規定，卻是不少公司都會執行的潛規則，一名美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）發言人表示，臉部毛髮可能會影響安全，「其實我們沒有規定機師必須剃鬚，但許多航空公司內部皆有政策，會要求機師飛行時盡量少留鬍鬚或不要有鬍鬚，以確保氧氣面罩在需要時緊密貼合」。

例如達美航空（Delta Airlines）也嚴令機師不能留臉部毛髮，萬一飛行碰上緊急時刻需要戴氧氣罩，如果機師本人留鬍子，戴氧氣罩無法確保良好的密封性，一名航空公司發言人曾告訴媒體，他們必須嚴防任何風險發生，「我們不允許臉部有毛髮的飛行員服役，這一切得從安全出發，安全是我們行業最重要、最重要的事情之一」。

根據《Thrillist》報導，航空公司對機師留鬍子的忌諱，可以追溯到1987年美國聯邦航空總署公布的一份報告，報告中有包括一項名為「鬍鬚對氧氣罩效率的影響」研究，結論是如果機組人員留有鬍鬚，他們將無法迅速戴上氧氣罩，也無法在緊急情況下安全密合。

另外，根據《IFL Science》報導，1987年另一項研究指出，留鬍子戴氧氣罩的洩漏率是16%至67%，可能導致氧氣無法足夠供應到肺部，一般乘客蓄鬍戴氧氣罩也可能造成問題，「留鬍子的乘客可能會在減壓後出現氧合作用不足，這可能會導致不同程度的缺氧（當身體沒有獲得足夠氧氣產生的生理狀況），如果正確佩戴面罩並且可以遵循飛機緊急迫降程序，氧合不足可能不會嚴重到危及生命，但可能會導致意識喪失」。